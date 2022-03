Paramount+ : date de sortie en France, prix, intégration à Canal+... Les infos

C'est un des nouveaux services de streaming par abonnement attendu en France, Paramount+ veut se faire une place face à Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. Mais quels contenus y seront proposés et à quel prix ? Voici ce qu'il faut savoir.

Lancé en 2014 sous le nom de CBS All Access puis renommé Paramount+ en mars 2021, le service de streaming par abonnement de Paramount compte se développer en Europe en 2022. En France, cette nouvelle offre de contenus devrait voir le jour d'ici la fin de l'année sans plus de précision. Elle servira notamment de camp de base pour la série originale Halo, adaptation des célèbres jeux vidéo qui ont porté la marque Xbox depuis 2001. Egalement maison des films Paramount Pictures dont Mission Impossible, Transformers ou encore Sonic mais aussi de nombreuses séries Showtime, CBS, Comedy Central, MTV ou Nickelodeon Paramount+ souhaite attirer un public large. Quand pourra-t-on s'abonner à ce nouveau service en France ? Quel prix va-t-il coûter ? Quels contenus pourra-t-on y voir ? On fait le point.

C'est une des interrogations autour de Paramount+, la date de sortie du service en France n'est pour l'instant pas encore connue. On sait cependant que l'expansion européenne est prévue pour la deuxième moitié de l'année 2022. En France, Paramount+ devrait paraître d'ici la fin de l'année. D'après le Hollywood Reporter, l'arrivée de Paramount+ en France pourrait avoir lieu au mois de décembre 2022.

Paramount a signé un accord de distribution exclusif avec Canal++ en France. L'opérateur de la chaîne cryptée française mettra donc Paramount+ à disposition de ses abonnés au pack Canal+ Ciné Séries. A priori, cette inclusion dans l'offre devrait se faire sans surcoût pour les abonnés. Pour rappel, l'abonnement Canal+ Ciné Séries inclus - entre autres - Netflix et Disney+ dans MyCanal. Cette offre est proposée au tarif de 34,99€ par mois (pour une durée d'engagement de deux ans) et à 40,99€ par mois si vous ne souhaitez pas être engagé.

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à Paramount+ via la souscription Canal Ciné Séries, il sera possible de vous abonner directement via l'application Paramount+ à son lancement en France. A l'heure qu'il est, le service n'a pas encore levé le voile sur ses tarifs en France mais les prix pratiqués aux Etats-Unis peuvent être de bons indicateurs. Outre-Atlantique, Paramount+ est proposé selon deux offres : une à 4,99$ par mois avec des publicités dans l'application, l'autre à 9,99$ par mois sans publicités. Rien n'a été annoncé pour l'instant sur les tarifs européens mais il faut s'attendre à ce que les tarifs en euros soient relativement similaires, entre 5 et 10€.

C'est évidemment le nerf de la guerre pour une plateforme de streaming par abonnement, les contenus ont une importance capitale pour permettre à Paramount+ de se distinguer de la concurrence. Paramount+ se targue d'avoir plusieurs milliers de programmes à proposer dans son catalogue. Parmis ceux-ci, les films des studios Paramount Pictures (Mission Impossible, Transformers, Sonic...), mais aussi les séries Showtime (citons Dexter, Homeland ou plus récemment Yellowjackets) mais aussi CBS (Les Experts, The Mentalist) ou encore les séries et émissions de Comedy Central (parmi lesquels le Daily Show de Trevor Noah mais aussi et surtout la série d'animation South Park). Notez également que Paramount+ intègre également de nombreux contenus MTV, pour les ados, mais aussi Nickelodeon, pour la famille avec notamment le dessin animé Bob l'éponge. Paramount+ compte également servir de maison à ses propres séries originales. C'est dans ce cadre qu'a été produite la série Halo, adaptée des jeux vidéo du même nom et lancée le 24 mars 2022 sur Paramount+ aux Etats-Unis.