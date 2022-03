Coda : de quoi parle le film qui a remporté l'Oscar ?

CODA FILM. Le long-métrage Coda, remake de La famille Bélier, a remporté l'Oscar du meilleur film en 2022. On vous dit tout sur le film disponible en streaming sur Apple TV+.

Coda a remporté l'Oscar du meilleur film en 2022. Ce long-métrage réalisé par Sian Heder est l'adaptation d'un succès bien français, La famille Bélier. Cette fiction dramatique franco-américaine retrace ainsi le quotidien de Ruby, fille de parents sourds et seule entendante de son foyer qui se découvre une passion et un talent pour le chant. Coda a remporté deux autres Oscars en 2022 : celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et celui du meilleur scénario adapté.

Au casting, on retrouve l'actrice entendante Emilia Jones dans le rôle de Ruby, et les acteurs souds Marlee Matlin, Troy Kotsur et Daniel Durant. Coda est un film disponible depuis le 13 août 2021 uniquement sur en streaming, puisqu'il n'est pas sorti dans les salles françaises en France. Il faut avoir un compte sur Apple TV+ pour le découvrir.