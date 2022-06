Peaky Blinders : boulerversant hommage à Helen McCrory dans la saison 6

PEAKY BLINDERS SAISON 6. La sixième saison de Peaky Blinders est disponible sur Netflix. Un émouvant hommage est donné à Polly Gray, dont l'interprète Helen McCrory est décédée avant le tournage.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 15h01] Peaky Blinders signe son ultime saison ce 10 juin 2022. Netflix a mis en ligne la saison 6, qui conclut définitivement la série sur le clan Shelby. Durant ces derniers épisodes, un personnage brillera malheureusement par son absence : il s'agit de Poly Gray. Son interprète, Helen McCrory, est en effet décédée le 16 avril 2021 des suites d'un cancer. Le tournage n'avait pas encore débuté. Le premier épisode de la saison lui est d'ailleurs dédié, et les raisons de l'absence de Polly sont détaillées dès le premier épisode de la saison 6.

En conséquences, l'équipe créative de Peaky Blinders a été obligée de réécrire l'intrigue consacrée à Polly dans la saison 6. Attention, spoilers. Au cours du premier épisode, déjà diffusé sur la BBC le 27 février dernier, on découvre que Polly est morte, assassinée par la Captain Swing pour faire passer un message à Tommy. Les premières minutes de l'épisode 1 de la saison 6 sont ainsi dédiées aux funérailles de Polly dans une façon détournée de rendre un ultime hommage à Helen McCrory.

Auprès du media Digital Spy, le scénariste Steven Knight expliquait que "Perdre Helen a été, en soi, une tragédie. L'une des conséquences de ceci, pourtant, a été de devoir réfléchir à une nouvelle structure qui a changé au fur et à mesure que son état de santé se dégradait... Jusqu'à ce que l'on sache qu'il n'y aurait pas Polly [dans la saison 6]. Il fallait qu'on évoque cette situation et il fallait qu'on offre une fin digne de ce personnage. La seule chose que nous puissions faire, c'était d'aborder la perte de ce personnage".

Synopsis - Birmingham, en 1919. Les Peaky Blinders, menés par Thomas Shelby, forment les plus redoutables gangsters irlandais et dirigent la ville. Mais leurs méfaits ont attiré l'attention de Chester Campbell, inspecteur en chef de la police royale irlandaise, chargé de ramener le calme à Birmingham.

Cillian Murphy : Thomas "Tommy" Shelby

Helen McCrory : Elizabeth "Polly" Gray (saisons 1 à 5)

Paul Anderson : Arthur Shelby Jr.

Sophie Rundle : Ada Thorne

Joe Cole : Johny Shelby (saison 1 à 4)

Annebelle Wallis : Grace Shelby (saison 1 à 3)

Natasha O'Keeffe : Lizzie Shelby

Sam Neill : Chester Campbell (saison 1 et 2)

Finn Cole : Michael Gray (saisons 2 à 6)

Harry Kirton : Finn Shelby (saisons 2 à 6)

Aimee-Ffion Edwards : Esme Shelby

Kate Phillips : Linda Shelby (saisons 3 à 6)

Ned Dennehy : Charlie Strong

Packy Lee : Johnny Dogs

Ian Peck : Curly

Benjamin Zephaniah : Jeremiah Jesus

Jordan Bolger : Isaiah Jesus (saisons 2 à 4)

Tom Hardy : Alfie Solomons (saisons 2 à 6)

Tony Pitts : Sergent Moss (saisons 1 à 4)

Adrian Brody : Luca Changretta (saison 4)

Aidan Gillen : Aberama Gold (saisons 4 et 5)

Anya Taylor-Joy : Gina Gray (saisons 5 à 6)

Sam Claflin : Oswald Mosley (saisons 5 à 6)

Peaky Blinders est accessible sur plusieurs plateformes de streaming. Netflix et Amazon Prime Video diffusent la série sur leur site par abonnement. Cependant, c'est Netflix qui propose de découvrir en exclusivité la dernière saison à sa sortie. Notons également que la série est accessible en VOD sur plusieurs sites spécialisés.

La première saison de Peaky Blinders sort en 2013. Elle introduit la famille Shelby et le gang des Peaky Blinders, qui dirige Birmingham. Jusqu'au jour où Chester Campbell, officier de la police royale irlandaise, est engagée par Winston Churcill pour remettre de l'ordre dans la ville irlandaise. La saison 1 de Peaky Blinders comporte 6 épisodes.

La saison 2 de Peaky Blinders est diffusée en 2014. Elle introduit Tom Hardy et Noah Taylor au casting. L'intrigue se déroule en 1922, alors que Tommy a renoncé à rejoindre Grace à Londres. Freddie Thorne est mort de la grippe espagnole et Campbell revient à Birmingham pour demander de l'aide à Tommy Shelby pour une mission... avant de projeter de s'en débarrasser. La saison 2 de Peaky Blinders comporte 6 épisodes, comme la précédente.

La saison 3 de Peaky Blinders est diffusée pour la première fois en 2016. L'action se déroule en 1924 et débute au mariage de Tommy Shelby avec Grace. Le couple donne naissance à un fils, Charlie. Le chef des Peaky Blinders est toutefois contacté par une comtesse russe et doit contrer les bolchéviques sur ordre de Churchill. La saison 3 de Peaky Blinders est composée de 6 épisodes, comme la précédente.

La saison 4 de Peaky Blinders est diffusée en 2017. L'intrigue débute à Noël, en 1925 . Luca Changretta, de la mafia italienne, est déterminé à venger son père, tué par Arthur dans la saison 3. Son objectif est d'exterminer la famille Shelby, les forçant à se réunir pour la première fois en un an. La saison 4 de Peaky Blinders comporte 6 épisodes.

La saison 5 de Peaky Blinders est diffusée en 2019, au moment du krach boursien américain. Les Shelby sont impactés, tandis que Tommy est approché par un politicien fasciste qui lui demande de l'aider à conquérir la circonscription de Birmingham. Les Peaky Bliders ont également un nouvel ennemi, le gang des Billy Boys. Cette saison 5 de Peaky Blinders est composé de 6 épisodes.

Saison 6 de Peaky Blinders

La saison 6 de Peaky Blinders est mise en ligne sur Netflix le 10 juin 2022. Il s'agit du final de la série. Dans cette dernière salve d'épisodes, Tommy Shelby cherche à découvrir qui l'a trahi dans la saison passée. Il se rend en Amérique du Nord, à la fin de la Prohibition. La saison 6 de Peaky Blinders accueille également de nouveaux membres au sein de son casting. Amber Anderson incarnera l'artistocrate anglaise et amie d'Adolf Hitler Diana Mitford, tandis que James Frecheville a été choisi pour jouer Jack Nelson. Stephen Graham prêtera ses traits à Hayden Stagg et Conrad Khan sera Duke Shelby. Un changement de casting important est à noter puisqu'Helen McCrory (Elizabeth "Polly" Gray) est décédée d'un cancer durant le tournage. D'autres acteurs font leur retour dans la saison 6 de Peaky Blinders. C'est le cas de Tom Hardy, tout comme Sam Claflin et Anya Taylor-Joy.