Andor : date de sortie, casting... Ce qu'on sait déjà sur la saison 2

STAR WARS ANDOR. La diffusion de l'épisode 12 de Star Wars Andor marque la fin de sa première saison. La saison 2 de la série est d'ores et déjà en tournage. Voici ce que l'on sait déjà sur cette suite.

[Mis à jour le 23 novembre 2022 à 9h00] Disney++ diffuse le douzième et dernier épisode de Star Wars Andor saison 1 ce mercredi 23 novembre 2022. C'est l'occasion de rappeler qu'il s'agit d'une très bonne série dans l'univers de Star Wars, développée par Tony Gilroy (Star Wars Rogue One) avec une vision très thriller d'espionnage de la période située entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Dans la droite lignée de Star Wars Rogue One, cette nouvelle création de Lucasfilm suit le personnage de Cassian Andor dans une fuite en avant pour tenter d'échapper au joug de l'Empire sur la planète Ferrix. Ce faisant, il rencontre Luthen Rael, un membre important de la Rébellion dont les méthodes moralement discutables ont pour objectif de mettre à mal l'Empire coûte que coûte. Avec douze épisodes diffusés à rythme hebdomadaire, la série Star Wars Andor a réussi à prendre place dans les discussions des fans et abonnés de Disney+. Ce final de saison 1 signifie-t-il l'arrête de la série ? Bien au contraire !

Une deuxième et dernière saison est d'ores et déjà prévue pour Star Wars Andor. Voilà ce que l'on sait déjà à son sujet. Le site web américain Collider a eu l'occasion de discuter avec Tony Gilroy, créateur de la série, qui leur a confirmé que le tournage de la saison 2 de Star Wars Andor est en cours depuis le 21 novembre 2022 et qu'il se tiendra en Angleterre jusqu'au mois d'août 2023. Voilà qui donne une bonne indication de la date de sortie de cette deuxième saison que l'on ne peut pas attendre avant courant 2024 en raison des délais importants de post-production nécessaires à la création de ce genre de séries de science-fiction.

Côté casting, on devrait bien sûr retrouver Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor ainsi que Genevieve O'Reilly dans le rôle de la sénatrice Mon Mothma dont les efforts pour financer la Rébellion ont créé beaucoup de tensions durant cette première saison. Reste à savoir si l'on retrouvera certains des autres personnages secondaires de la série dans la saison 2. En ce qui concerne l'équipe créative, on sait que trois réalisateurs ont été embauchés pour la tourner : Ariel Kleiman, Janus Metz et Alonso Ruizpalacios tandis que Tony Gilroy, son frère Dan Gilroy ainsi que Beau Willimon (House of Cards) et Tom Bissell se chargeront de l'écriture des scénarios des 12 épisodes de la saison 2 de Star Wars Andor qui est également prévue pour être sa dernière.

Avec un tournage de fin novembre 2022 à août 2023, la saison 2 de Star Wars Andor va prendre son temps avant de revenir sur les écrans des abonnés à Disney+. Etant donné les délais incompressibles de post-production, il ne faut pas s'attendre à ce que la série arrive avant courant 2024. La première saison de Star Wars Andor a débuté sa diffusion le 21 septembre 2022 et s'est achevée le 23 novembre 2022 sur Disney+.

Dans Rogue One : a Star Wars Story, on découvrait le personnage de Cassian Andor, alors capitaine de l'Alliance Rebelle ce mouvement qui cherche à mettre l'Empire Galactique hors d'état de nuire. Il était chargé d'une mission difficile : tuer le père de Jyn Erso, vécu comme responsable de la création de l'Etoile de la Mort, gigantesque machine orbitale capable de détruire des planètes. Personnage moralement ambigu car capable de tout pour mener à bien ses missions, Cassian Andor finissait par se rapprocher de Jyn Erso alors que les deux personnages étaient emportés dans le tumulte d'une bataille visant à récupérer les plans de l'Etoile de la Mort nécessaires à sa destruction. Précisons également que la série Star Wars Andor débute 5 ans avant les événements de Rogue One : a Star Wars Story. Il s'agit d'onc d'une série en forme de prologue pour mieux comprendre qui est Cassian Andor au début de Rogue One.

Synopsis : La série Andor explore une nouvelle perspective sur la galaxie Star Wars et se centre sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir comment il peut être utile. La série narre l'histoire d'une rébellion naissante face à l'Empire et comment le peuple et les planètes se sont engagés dans le combat. C'est une période pleine de dangers, de tromperies et de complots où Cassian va s'engager dans le chemin qui fera de lui un héros de la Rébellion.

Star Wars Andor est une série spin-off dédiée à Cassian Andor, personnage déjà vu dans Rogue One : a Star Wars Story, le film de Gareth Edwards sorti en 2016. Dans cette première saison, composée de 12 épisodes, Cassian Andor va mettre les pieds dans une organisation créée dans le but de mettre à mal l'Empire de Palpatine. Que faut-il savoir avant de regarder la série ?

La première saison de Star Wars Andor est composée de 12 épisodes. Les trois premiers ont été diffusés sur Disney+ le 21 septembre tandis que les suivants ont été diffusés au rythme d'un épisode par semaine tous les mercredis matins.

Une deuxième saison de 12 épisodes est en cours de tournage et imaginée par Tony Gilroy, créateur de la série, pour faire le lien entre la série et Rogue One : a Star Wars Story

La série Star Wars Andor agit comme un prologue à Rogue One : a Star Wars Story. De fait, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir vu le film de Gareth Edwards pour profiter de son histoire mais il est probable que la série fasse des références au film, références que les connaisseurs décèleront forcément mieux.

Quels sont les productions Star Wars à avoir vues avant la série ? Hormis Rogue One : a Star Wars Story, il semblerait logique d'avoir vu au minimum La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Ces deux films encadrent chronologiquement la série et donnent des informations importantes sur la création de l'Empire Galactique et ce pour quoi la Rébellion se bat. Pour aller un peu plus loin, on peut éventuellement regarder les quelques épisodes de la série d'animation Star Wars Clone Wars dédiés à Saw Gerrera, personnage déjà apparu dans Rogue One : a Star Wars Story et qui revient dans Andor. On pourra donc avantageusement regarder les épisodes 2, 3, 4 et 5 de la saison 5. Cela n'a toutefois rien d'obligatoire.

Star Wars Andor se déroule dans une période où l'Empire est dominant partout dans la galaxie. L'Empereur a pour objectif de juguler toute tentative d'insurrection et met à profit son réseau d'espions pour tuer dans l'œuf toute cellule rebelle. Dans ce contexte, la Rébellion naissante a besoin de soutiens financiers mais aussi de soldats prêts à tout risquer pour faire avancer la cause. Cassian Andor, qui vit sur la planète Ferrix, se voit bien vite enrôler dans une cellule rebelle qui a pour objectif de frapper un grand coup au sein du système impérial.

La première bande-annonce de Star Wars Andor a été dévoilée le 26 mai 2022 lors de la Star Wars Celebration. On y découvre une époque où la galaxie est plus que jamais sous le joug de l'Empire. Le temps de quelques images, on peut également découvrir Cassian Andor mais aussi Mon Mothma, sénatrice qui tente d'organiser une rébellion capable de renverser l'Empereur Palpatine. Par la suite, Lucasfilm a levé le voile sur plusieurs autres trailers afin d'en montrer toujours un peu plus sur sa nouvelle série Star Wars. Nous vous proposons de les voir ou de les revoir ci-dessous.

Créée par Lucasfilm, la série Star Wars Andor est une production Disney destinée à la plateforme de streaming propriétaire de la maison de Mickey. Elle est donc exclusive à Disney+ et ne peut être regardée ailleurs, comme ses cousines que sont The Mandalorian ou encore Le Livre de Boba Fett.