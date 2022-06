Miss Marvel : pouvoirs, casting, épisodes... Ce qu'il faut savoir sur la série Disney+

MS MARVEL. Nouveauté en diffusion streaming sur Disney+, Miss Marvel est une série qui met en scène la première super-héroïne musulmane de l'univers Marvel. On fait le point sur les infos à savoir sur la série.

[Mis à jour le 8 juin 2022 à 11h17] Deux mois après Moon Knight, Marvel Studios enchaîne avec une nouvelle série de super-héros sur Disney+ avec la diffusion en streaming de Miss Marvel, une série en six épisodes dédiée à la première super-héroïne musulmane de l'univers Marvel. Créée en 2014, Kamala Khan est une jeune femme d'origine pakistanaise qui vit dans une famille musulmane. Fan de Captain Marvel, elle rêve de devenir elle-même une super-héroïne. Au fur et à mesure de son aventure, elle se découvre des pouvoirs divers qui lui permette de devenir la super-héroïne qu'elle a toujours rêvé d'être. La série Miss Marvel adapte librement l'histoire de Miss Marvel alias Kamala Khan et offre ainsi à l'univers Marvel sa première super-héroïne musulmane.

Que vaut la série Miss Marvel sur Disney+ ?

Nous avons eu l'occasion de regarder en avant-première les deux premiers épisodes de la série Miss Marvel de Disney++ et ceux-ci nous ont plutôt convaincu. Centrée sur une adolescente en mal d'amour et de liberté, la série adopte un ton léger et se permet de jolis jeux avec l'image et les couleurs, ce qui est assez rare chez Marvel. Après de nombreuses productions centrées sur des super-héros aguerris face à des enjeux cataclysmiques, Miss Marvel prend le contrepied et s'intéresse (dans les deux premiers épisodes) aux débuts super-héroïques de Kamala Khan mais aussi, et surtout, aux dynamiques de l'adolescence. Amitié, amours, rêves d'avenir et de liberté face à la famille... Miss Marvel prend soin de développer son personnage avant de lui donner ses pouvoirs. Comme souvent dans les séries Disney+, Marvel Studios prend son temps, ce qui est tout à fait appréciable pour une origin story telle que Miss Marvel. Ces deux premiers épisodes nous ont en tout cas donné envie de voir la suite de la série !

Synopsis - Kamala Khan est une adolescente de confession musulmane qui vit à Jersey City. Adepte de jeux vidéo, auteur de fan-fictions et surtout grande fan de super-héros, Kamala a une imagination débordante, surtout quand il s'agit de Captain Marvel. Pourtant, elle a le sentiment de ne pas trouver sa place au lycée et parfois même au sein de sa famille. Jusqu'au jour où elle découvre des dons, à l'image des héros qu'elle a toujours tant admirés. La vie, c'est toujours mieux avec des super-pouvoirs, non ?

Dans les comics, Miss Marvel est une humaine qui a obtenu des pouvoirs dignes d'inhumains. Elle a des dons de polymorphie, qui lui permet de modifier son corps à l'envie, que ce soit pour agrandir ou bien rétrécir ses membres ou même l'intégralité de son corps. Lorsqu'elle se transforme, Miss Marvel bénéficie d'une plus grande force ou même d'une meilleure résistance au combat. Elle est aussi capable de changer d'apparence comme elle le souhaite.

Iman Vellani : Kamala Khan

Kamala Khan Matt Lintz : Bruno Carrelli

Bruno Carrelli Yasmeen Fletcher : Nakia

Nakia Rish Shah : Kamran

Kamran Laurel Marsden : Zoe Zimmer

Zoe Zimmer Mohan Kapur : Yusuf Khan

Yusuf Khan Zenobia Shroff : Muneeba Khan

Muneeba Khan Aramis Knight : Kareem / Red Dagger

Kareem / Red Dagger Farhan Akhtar

Anjali Bhimani

Alysia Reiner