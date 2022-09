Blonde : le vrai du faux du film Netflix sur Marilyn Monroe

BLONDE NETFLIX. Ana de Armas se métamorphose en Norma Jean/Marilyn Monroe dans Blonde, faux biopic sur la star d'Hollywood. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le film Netflix ? Décryptage.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 9h55] Hollywood nous a habitués à retranscrire fidèlement (ou du moins c'est l'impression qu'on a pu avoir) les vies des grands personnages de notre Histoire. Blonde fait exception. Alors qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un biopic de Marilyn Monroe, il n'en est rien. Le film Netflix est l'adaptation cinématographique du roman de Joyce Carol Oates. Il ne s'agit pas d'une retranscription stricte des événements qu'a pu vivre la star de cinéma, mais plutôt un portrait de la femme derrière l'icône. Norma Jean derrière Marilyn Monroe. La fragilité et les douleurs derrière la célébrité et le glamour.

Blonde cherche à plonger le spectateur dans le calvaire de Norma Jean comme dans un cauchemar, en altérant au passage la réalité historique. Certains événements sont relativement fidèles à l'histoire que l'on connaît de Marilyn Monroe. Certains sont inventés (ou du moins ne sont pas avérés), d'autres sont totalement omis. Le tout est romancé. Violente, sulfureuse, cruelle, cette relecture de la star ne laissera assurément pas indifférent. Mais si vous souhaitez découvrir toute la vie de l'actrice en détail, passez votre chemin, ce n'est pas le propos du film Netflix. Ci-dessous, on vous décrypte le vrai du faux, entre Blonde et Marilyn Monroe.

La mère de Marilyn Monroe a-t-elle vraiment été internée en hôpital psychiatrique ? Oui. Gladys Pearl Baker Mortenson Monroe a fait plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques, souffrant de troubles schizophréniques et de délires paranoïaques. Celle qui s'appelle à l'époque Norma Jeane grandit dans un orphelinat puis en famille d'accueil.

Oui. Gladys Pearl Baker Mortenson Monroe a fait plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques, souffrant de troubles schizophréniques et de délires paranoïaques. Celle qui s'appelle à l'époque Norma Jeane grandit dans un orphelinat puis en famille d'accueil. Marilyn Monroe a-t-elle connu son père ? Il semblerait que non. Le second mari de sa mère, Martin Edward Mortensen, est nommé comme son père officiel sur son acte de naissance, avec une faute d'orthographe. Cependant, Gladys et Mortensen étaient séparés plus d'un an avant la naissance de Marilyn Monroe. En 2021, une analyse ADN prélevée sur des échantillons de l'actrice au moment de son autopsie révèle que son père biologique serait Charles Stanley Gifford, le supérieur de sa mère avec qui elle avait une liaison.

Il semblerait que non. Le second mari de sa mère, Martin Edward Mortensen, est nommé comme son père officiel sur son acte de naissance, avec une faute d'orthographe. Cependant, Gladys et Mortensen étaient séparés plus d'un an avant la naissance de Marilyn Monroe. En 2021, une analyse ADN prélevée sur des échantillons de l'actrice au moment de son autopsie révèle que son père biologique serait Charles Stanley Gifford, le supérieur de sa mère avec qui elle avait une liaison. Marilyn Monroe a-t-elle été en trouple avec le fils de Charlie Chaplin ? Personne ne le sait, et cela fait partie des éléments de Blonde qui sont très probablement empruntés à la fiction. Des rumeurs d'une romance entre Marilyn Monroe et Charlie Chaplin Jr. d'un côté, et Edward G. Robinson Jr. de l'autre, existent en effet, mais rien n'est officiel ou confirmé. La mention d'un ménage à trois les impliquant tous semble bel et bien romancée. Ce qui est toutefois certain, c'est que, pour l'époque, l'actrice avait des mœurs beaucoup plus libres et embrassait sa sexualité davantage que d'autres actrices.

Personne ne le sait, et cela fait partie des éléments de Blonde qui sont très probablement empruntés à la fiction. Des rumeurs d'une romance entre Marilyn Monroe et Charlie Chaplin Jr. d'un côté, et Edward G. Robinson Jr. de l'autre, existent en effet, mais rien n'est officiel ou confirmé. La mention d'un ménage à trois les impliquant tous semble bel et bien romancée. Ce qui est toutefois certain, c'est que, pour l'époque, l'actrice avait des mœurs beaucoup plus libres et embrassait sa sexualité davantage que d'autres actrices. Marilyn Monroe a-t-elle fait des fausses couches et subi des avortements ? Oui. Marilyn Monroe aurait fait au moins deux fausses couches à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Elle aurait également révélé à une amie avoir avorté, mais on ne sait pas si on l'a "forcé" à avorter, comme on peut le voir dans le film Blonde. N'oublions pas qu'il peut également s'agir d'une métaphore de l'emprise qu'avait le système hollywoodien sur l'actrice, tant sur sa vie privée que sur son corps et sa carrière.

Oui. Marilyn Monroe aurait fait au moins deux fausses couches à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Elle aurait également révélé à une amie avoir avorté, mais on ne sait pas si on l'a "forcé" à avorter, comme on peut le voir dans le film Blonde. N'oublions pas qu'il peut également s'agir d'une métaphore de l'emprise qu'avait le système hollywoodien sur l'actrice, tant sur sa vie privée que sur son corps et sa carrière. Marilyn Monroe avait-elle une liaison avec JFK ? Ce qui est certain, c'est que Marilyn Monroe a chanté son sensuel "Happy Birthday Mr. President" le 19 mai 1962. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs. Deux témoins confirment toutefois la liaison entre l'actrice et le président américain dans deux livres, sortis en 1970 et 1977. Est-ce que leurs entrevues se déroulaient comme dans le film, là encore, on ne le sait pas.

Ce qui est certain, c'est que Marilyn Monroe a chanté son sensuel "Happy Birthday Mr. President" le 19 mai 1962. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs. Deux témoins confirment toutefois la liaison entre l'actrice et le président américain dans deux livres, sortis en 1970 et 1977. Est-ce que leurs entrevues se déroulaient comme dans le film, là encore, on ne le sait pas. Ses mariages. Comme le montre Blonde, Marilyn Monroe a bel et bien été mariée à Joe DiMaggio (mentionné comme l'ex-Athlète) et Arthur Miller (le Dramaturge). Difficile toutefois de savoir à quel point l'intimité de ces deux mariages est romancée dans le film Netflix. On sait toutefois que son union avec DiMaggio a été mouvementée, ponctuée de nombreuses disputes liées à sa carrière (et à la fameuse scène de la robe dans Sept ans de réflexion), tandis que celle avec Arthur Miller a été, pendant un temps et jusqu'à sa fausse couche du moins, plus paisible. Notons également que le premier mariage de Marilyn Monroe, avant qu'elle ne devienne actrice, n'est pas montré dans le film.

fiche film

Synopsis - De son enfance difficile à son ascension fulgurante et ses histoires d'amour compliquées, qui était vraiment Marilyn Monroe ? Blonde brosse un portrait entre fiction et réalité, entre la star qu'elle était sur scène et la femme qu'elle était dans son intimité.

Ana de Armas : Norma Jeane Baker / Marilyn Monroe

Bobby Cannavale : Joe DiMaggio

Adrien Brody : Arthur Miller

Julianne Nicholson : Gladys

Caspar Phillipson : le président

Toby Huss : Whitey

Sara Paxton : Miss Flynn

Eden Riegel : Esther

Mr Z : David Warshofsky

Lily Fisher : Norma Jeane jeune

Evan Williams : Eddy

Xavier Samuel : Cass

Michael Masini : Tony Curtis

Rebecca Wisocky : Yvet

Ned Bellamy : Doc Fell

Haley Webb : Brooke

Ravil Isyanov : Billy Wilder

Tim Ransom : Rudy

Blonde est sorti le 28 septembre 2022. Présenté lors de la Mostra de Venise quelques semaines plus tôt, il n'est toutefois pas possible de le découvrir dans les sorties cinéma de la semaine. Le film réalisé par Andrew Dominik est visible exclusivement sur Netflix. Il faut donc être abonné à la plateforme et avoir un compte pour découvrir ce drame en streaming légal.