Blonde : pourquoi le film ne raconte pas (vraiment) la vie de Marilyn Monroe

BLONDE NETFLIX. Ana de Armas disparaît derrière Marilyn Monroe dans le film "Blonde", qui sort sur Netflix mercredi 28 septembre 2022. Il ne s'agit pourtant pas d'un biopic sur l'icône d'Hollywood.

[Mis à jour le 27 septembre 2022 à 11h59] Blonde, film événement autour de la figure de Marilyn Monroe, sort sur Netflix ce mercredi 28 septembre 2022. Avant de découvrir ce drame sur la plateforme de streaming, sachez qu'il ne s'agit pas d'un biopic retraçant fidèlement le parcours de la star déchue. Il s'agit de l'adaptation du roman de Joyce Carol Oates qui tord la réalité. Le but : ne pas retranscrire factuellement la vie de l'actrice mais saisir sa psyché pour retranscrire le cauchemar qu'elle a pu vivre de la part des hommes ou des studios. Les abonnés vont donc découvrir Norma Jean Baker derrière Marilyn Monroe, la femme vulnérable et broyée derrière l'icône glamour. Des événements de la vie de la véritable comédienne sont parfois fidèles, souvent romancés, et parfois totalement inventés.

Ana de Armas s'est toutefois plongée à corps perdu dans le rôle de Marilyn Monroe afin de coller le plus fidèlement possible à l'image de l'actrice. La ressemblance est souvent bluffante. Elle a notamment suivi un coaching dialectal pour parler comme la star des années 1950 et adopter son accent. Andrew Dominik, cinéaste à qui l'on doit L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, œuvre à la réalisation du film pour Netflix. Ci-dessous, vous pouvez en savoir plus sur la vie tumultueuse qu'a vécu Marilyn Monroe avant de découvrir Blonde ce mercredi.

Synopsis - De son enfance difficile à son ascension fulgurante et ses histoires d'amour compliquées, qui était vraiment Marilyn Monroe ? Blonde brosse un portrait entre fiction et réalité, entre la star qu'elle était sur scène et la femme qu'elle était dans son intimité.