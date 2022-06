Blonde : un premier trailer énigmatique pour le film sur Marilyn Monroe avec Ana de Armas

BLONDE NETFLIX. Ana de Armas prête ses traits à Marilyn Monroe dans le film Blonde mis en ligne sur Netflix le 23 septembre 2022. Découvrez la bande-annonce.

Blonde est l'un des films les plus attendus de l'année 2022 sur Netflix. Ana de Armas y incarne la figure énigmatique de Marilyn Monroe, pour la première fois du point de vue de cette icône insaisissable d'Hollywood. La plateforme de streaming a mis en ligne une première bande-annonce du long-métrage, dans lequel on peut saisir l'incarnation bluffante proposée par l'actrice vue dans A couteaux tirés et Mourir peut attendre. Il s'agit toutefois d'un portrait fictif de l'actrice et chanteuse d'un côté, et de la femme qui se cachait derrière l'icône, Norma Jeane Baker.

Blonde est un biopic sur Marilyn Monroe adapté de l'autobiographie fictive écrite par Joyce Carol Oates. Andrew Dominik, cinéaste à qui l'on doit L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, œuvre à la réalisation du film pour Netflix. Ce drame sera mis en ligne sur la plateforme de streaming dès le 23 septembre 2022. Ci-dessous, vous pouvez découvrir le premier trailer de Blonde.

Synopsis - De son enfance difficile à son ascension fulgurante et ses histoires d'amour compliquées, qui était vraiment Marilyn Monroe ? Blonde brosse un portrait entre fiction et réalité, entre la star qu'elle était sur scène et la femme qu'elle était dans son intimité.