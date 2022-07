Blonde : une bande-annonce envoûtante, quelle date de sortie ?

BLONDE NETFLIX. Ana de Armas incarne Marilyn Monroe dans le film dramatique Blonde, bientôt disponible sur Netflix. Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne.

[Mis à jour le 29 juillet 2022 à 9h14] Ana de Armas recevra-t-elle un Oscar pour son interprétation de Marilyn Monroe ? La dernière bande-annonce de Blonde, faux biopic sur l'icône d'Hollywood, peut en tout cas laisser penser qu'elle sera au moins nommée. Dans ce nouveau trailer, la comédienne cubaine semble se confondre de manière bluffante avec l'actrice Hollywood de Certains l'aiment chaud.

Blonde est un "biopic" sur Marilyn Monroe adapté de l'autobiographie fictive écrite par Joyce Carol Oates. Rappelons toutefois qu'il s'agit toutefois d'un portrait fictif proposant deux phases d'un même personnage : l'actrice et chanteuse d'un côté, et de la femme qui se cachait derrière l'icône, Norma Jeane Baker. Andrew Dominik, cinéaste à qui l'on doit L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, œuvre à la réalisation du film pour Netflix. Ce drame sera mis en ligne sur la plateforme de streaming dès le 23 septembre 2022. Il sera présenté en avant-première la prochaine Mostra de Venise. Ci-dessous, vous pouvez découvrir la nouvelle bande-annonce de Blonde.

Synopsis - De son enfance difficile à son ascension fulgurante et ses histoires d'amour compliquées, qui était vraiment Marilyn Monroe ? Blonde brosse un portrait entre fiction et réalité, entre la star qu'elle était sur scène et la femme qu'elle était dans son intimité.