Stranger Things 4 : à quelle heure sort la partie 2 sur Netflix ?

STRANGER THINGS. Stranger Things 4 partie 2 est à découvrir ce vendredi. Mais à quelle heure les deux épisodes seront-ils mis en ligne sur Netflix ?

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 07h00] Comment se termine la saison 4 de Stranger Things ? Les abonnés de Netflix auront très bientôt la réponse. La partie 2 est mise en ligne ce vendredi 1er juillet 2022. Comme toutes les séries originales de la plateforme, c'est à 9h01 que le final de la quatrième saison est mis en ligne. Deux épisodes, d'une durée respective d'1h25 et 2h19, sont à binge-watcher aujourd'hui.

Pour patienter avant de découvrir le final de Stranger Things 4, les fans ont commencé à élaborer des théories sur les deux derniers épisodes, en se concentrant sur le trailer, les titres des épisodes, mais également ce que les acteurs ont bien voulu dévoiler. Joseph Quinn, interprète d'Eddie Munson, a annoncé un "véritable carnage" dans les colonnes du Guardian, quand Matt et Ross Duffer ont révélé à Variety que tout le monde serait en danger dans ces deux derniers épisodes. Alors, qui va mourir et qui va survivre ?

Quelle sera l'intrigue de Stranger Things 4 partie 2 ?

La seconde partie de Stranger Things 4 est à découvrir ce vendredi 1er juillet 2022. Elle devrait reprendre directement après l'épisode 7, alors que Nancy est possédée par Vecna dans le monde à l'envers. D'après les premières images de cette suite, Steve, Nancy, Robin, Eddie, Erika, Dustin, Max et Lucas vont préparer une opération commando dans le monde à l'envers. Cependant, Max, Erika et Lucas vont rester dans notre monde, avec ce dernier qui affrontera Jason. Onze va également affronter Vecna et se retrouver coincée dans son monde, tandis que Hopper, Joyce et Murray vont enquêter sur les expérimentations menées par les Russes sur le Demogorgon. On en sait toutefois encore très peu sur le rôle que Will, Jonathan et Mike joueront dans ces deux derniers épisodes.

Quelle est la durée des épisodes de Stranger Things 4 partie 2 ?

Stranger Things 4 partie 2 est composée de seulement deux épisodes. Cependant, ils devraient tenir les spectateurs en haleine un (petit) moment. L'épisode 8, intitulé "Papa", dure 1h25. C'est surtout le final, intitulé "L'infiltration", qui sera particulièrement long, puisque les abonnés de Netflix devront réserver 2h19 de leur temps pour découvrir le sort qui attend nos héros de Hawkins.

Les deux derniers épisodes de Stranger Things 4 seront plus longs que ceux de la première partie, mise en ligne le 27 mai dernier. Voici la durée de chacun des épisodes, mentionnés par leurs titres : Le club de l'enfer (1h16), La malédiction de Vecna (1h15), Le monstre et la super-héroïne (1h03), Cher Billy (1h17), Projet "Nina" (1h14), Le plongeon (1h13) et Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38). Ce dernier est le seul à être plus long que l'épisode 8.

La saison 4 de Stranger Things est découpée en deux parties : la première, composée de sept épisodes, a été mise en ligne sur Netflix le 27 mai 2022. Les deux derniers épisodes, qui clôturent cette quatrième saison, sont à découvrir le 1er juillet 2022. Les abonnés de la plateforme de streaming devront donc patienter jusqu'à 9h01 avant de binge-watcher les deux épisodes.

Le récap de Stranger Things saison 4

La première partie de Stranger Things 4 est déjà en ligne sur Netflix, depuis le 27 mai 2022. Dans cette première salve de 7 épisodes, on a pu découvrir le quotidien de nos héros, séparés pour la première fois entre Hawkins, la Californie, et la Russie. A Hawkins, une menace surnaturelle plane puisque plusieurs adolescents sont retrouvés morts dans des circonstances aussi étranges qu'atroces. On découvre au début de la saison 4 que Vecna, un monstre du monde à l'envers, peut contrôler et tuer les habitants d'Hawkins à distance. Attention, spoilers. Au fil des épisodes, on découvre que Vecna n'est autre qu'Henry Creel, également infirmier au laboratoire d'Hawkins dans les années 1970-80, qui a été enfermé dans le monde à l'envers par Onze. Cette dernière réussit également à retrouver ses pouvoirs en se souvenant du massacre du laboratoire d'Hawkins et de son lien avec Vecna.

Quels acteurs au casting de Stranger Things saison 4 ?

La saison 4 de Stranger Things a vu plusieurs acteurs et actrices rejoindre le casting, le temps d'un épisode ou pour un rôle plus important. A ce titre, on peut citer Jamie Campbell-Bower (Twilight, Sweeney Todd), qui incarne un infirmier du laboratoire de Hawkins (spoilers sur les 7 premiers épisodes) et le grand méchant Vecna. Joseph Quinn apparaît également dans cette saison 4 dans le rôle d'Eddie Munson, petit nouveau de la bande. En Russie, c'est Thomas Wlaschiha (Game of Thrones) qui prête ses traits au gardien de prison Dimitri.

D'autres acteurs complètent le casting de Stranger Things dans la saison 4. C'est le cas d'Eduardo Franco, qui incarne Argyle, mais aussi de Grace Van Dien, Chrissy, la première victime de Vecna. Robert Englund fait une apparition le temps d'un épisode pour jouer Victor Creel, tandis que Mason Dye est Jason Carver. Yuri Ismaylov est joué par Nikola Duricko et le lieutenant-colonel Sullivan est incarné par Sherman Augustus. Elodie Grace Orkin (Angela), Regina Ting Chen (Mlle Kelly) et Amybeth McNulty (Vickie) font également partie du casting.

Kate Bush sur le devant de la scène avec Stranger Things 4

Le visionnage massif de Stranger Things a permis à Kate Bush de redevenir une icone pour une nouvelle génération. Son titre, "Running Up That Hill", a caracolé pendant plusieurs jours en tête des charts. Il faut dire que la chanson sortie en 1985 joue un rôle primordiale dans l'intrigue de la saison 4 : Max l'écoute en effet en boucle, et cette chanson lui permet notamment de sortir de l'emprise de Vecna. La scène de l'épisode 4, "Cher Billy", est à ce titre éloquente et a permis à la chanson de Kate Bush de connaître un second souffle.

La saison 4 de Stranger Things sera-t-elle la dernière ?

Cela fait depuis 2016 que Stranger Things passionne les abonnés de Netflix. La saison 4 s'achève ce vendredi 1er juillet 2022. Cependant, il ne s'agira pas du final de la série, puisqu'une saison 5 est actuellement en production. Les créateurs, Matt et Ross Duffer, ont toutefois annoncé que cette cinquième salve d'épisodes sera la dernière. Pour l'heure, peu de choses sont connues sur cette saison 5. On sait toutefois que l'attente entre la saison 4 et la saison 5 sera moins longue que celle entre la 3 et 4 (trois ans, en raison notamment de la crise du coronavirus). Les frères Duffer ont également laissé entendre qu'un saut dans le temps sera opéré entre les deux saisons afin que l'âge des personnages colle davantage avec celui des acteurs.

Un spin-off est cependant en préparation, dont les contours n'ont pas encore été révélés. Le spin-off de Stranger Things sera "très très différent" de ce que la série a proposé jusque-là, ont indiqué Matt et Ross Duffer en interview auprès de Variety. Il semblerait également que seul Finn Wolfhard (Mike Wheeler) sache de quoi parlera ce spin-off, puisqu'il aurait été le seul à deviner l'intrigue que les frères Duffer ont en tête. Il a toutefois promis de ne rien dire à ce sujet avant les annonces officielles.