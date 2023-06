Manifest : à partir de quelle heure voir la fin de la saison 4 sur Netflix ?

MANIFEST SAISON 4. La fin de "Manifest" approche. Les derniers épisodes de la série Netflix seront mis en ligne ce vendredi 2 juin 2023. A partir de quelle heure ?

[Mis à jour le 1er juin 2023 à 17h00] La fin de Manifest, c'est pour très bientôt. Les ultimes épisodes de la saison 4 sont mis en ligne sur Netflix ce vendredi 2 juin 2023. Rappelons que la plupart des séries mises en lignes sur la plateforme de streaming sont visibles à partir de 9h01. Manifest ne devrait donc pas échapper à la règle, et le binge-watching des derniers épisodes de la saison 4 pourra donc débuter vendredi.

Dans la dernière partie de la saison 4 de Manifest, Michaela renoue avec Jared pour enquêter sur les Callings, quand Ben et Saanvi essaie tant bien que mal de collaborer avec les autorités du Registre des 828. De son côté, Angelina gagne de plus en plus en influence, forçant Cal à agir. De mystérieux événements commencent cependant à se produire alors que la date fatidique pour les survivants approche à grand pas. Découvrez ci-dessous la bande-annonce de la fin de Manifest.

Manifest suit les passagers du vol Montego 828 qui atterrit mystérieusement à New-York... cinq ans dans le futur. Au casting, les téléspectateurs peuvent reconnaître Joshua Dallas (Once upon a time), Melissa Roxburgh (J'y crois encore), Athena Karkanis (Saw 4), J.R. Ramirez (Jessica Jones) ou encore Matt Long (Homecoming). Les trois saisons, diffusées sur la NBC de 2018 à 2021, sont actuellement disponibles sur Netflix, avant que l'intégralité de la saison 4 soit mise en ligne sur la plateforme de streaming.

Synopsis - Au moment où les passagers du vol Montego 828 atterrit à New-York, ils apprennent qu'ils viennent de faire un bond de 5 ans dans le futur. Tout le monde les croyait mort. Mais que s'est-il passé ?

Manifest a connu une diffusion peu conventionnelle en France. D'abord diffusée exclusivement sur TF1 et sur la plateforme de streaming MyTF1, la série a été reprise par Netflix en saison 4. L'intégralité de la série est désormais visible sur le géant de la VOD, pour lequel il faut souscrire un abonnement.