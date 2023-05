Manifest : on connaît la date de sortie de la fin de la saison 4

MANIFEST SAISON 4. Véritable succès sur Netflix, "Manifest" prendra fin prochainement avec ses ultimes épisodes. La date de sortie approche sur la plateforme de streaming.

[Mis à jour le 22 mai 2023 à 17h44] Manifest va bientôt tirer sa révérence sur Netflix. Après sa diffusion sur TF1, la série de science-fiction a a fait un carton d'audiences surprise sur la plateforme de streaming avec ses trois premières saisons, mais aussi la première partie de la saison 4, disponible depuis le 4 novembre 2022. Depuis, les fans se languissent de la suite, qui viendra conclure définitivement l'intrigue de science-fiction.

Et c'est désormais officiel, la partie 2 de la saison 4 de Manifest arrive très bientôt sur Netflix. Les dix derniers épisodes seront mis en ligne le 2 juin 2023 sur la plateforme de streaming. Après ça, la série sera définitivement terminée, et les mystères qui entourent les passagers du vol Montego 828, projetés dans le futur, devraient tous être résolus. Découvrez ci-dessous la bande-annonce de la fin de Manifest.

Manifest suit les passagers du vol Montego 828 qui atterrit mystérieusement à New-York... cinq ans dans le futur. Au casting, les téléspectateurs peuvent reconnaître Joshua Dallas (Once upon a time), Melissa Roxburgh (J'y crois encore), Athena Karkanis (Saw 4), J.R. Ramirez (Jessica Jones) ou encore Matt Long (Homecoming). Les trois saisons, diffusées sur la NBC de 2018 à 2021, sont actuellement disponibles sur Netflix, avant la mise en ligne de la saison 4.