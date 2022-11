Manifest : quelle date pour la saison 4 sur Netflix ?

MANIFEST SAISON 4. Carton sur Netflix, Manifest est prochainement de retour pour une saison 4, qui sera découpée en deux parties.

[Mis à jour le 2 novembre 2022 à 12h08] Manifest revient très bientôt sur Netflix. Après sa diffusion sur TF1, la série de science-fiction a a fait un carton d'audiences surprise sur la plateforme de streaming pour ses trois premières saisons. La saison 4 arrive logiquement très bientôt : la première partie est mise en ligne ce 4 novembre 2022 sur la plateforme de streaming. Toutefois, on ne sait pas encore quand sera mise en ligne la seconde partie. Le créateur de la série Jeff Rake avait estimé en décembre dernier que les derniers épisodes sortiraient à la fin de l'année 2022.

Manifest suit les passagers du vol Montego 828 qui atterrit mystérieusement à New-York... cinq ans dans le futur. Au casting, les téléspectateurs peuvent reconnaître Joshua Dallas (Once upon a time), Melissa Roxburgh (J'y crois encore), Athena Karkanis (Saw 4), J.R. Ramirez (Jessica Jones) ou encore Matt Long (Homecoming). Les trois saisons, diffusées sur la NBC de 2018 à 2021, sont actuellement disponibles sur Netflix, avant la mise en ligne de la saison 4.