Manifest : une saison 4 prévue sur Netflix ? A quelle date ?

MANIFEST SAISON 4. La série Manifest cartonne sur Netflix quelques mois après sa diffusion TV. Une saison 4 verra-t-elle le jour ?

Après une diffusion sur TF1, Manifest cartonne sur Netflix. Ce 12 juillet 2022, la série est n°1 des programmes en plusieurs épisodes vus en France sur la plateforme de streaming, devançant même Stranger Things. Les trois premières saisons de cette série de science-fiction avec Josh Dallas sont actuellement en ligne. Les abonnés accros au programme peuvent se rassurer, une saison 4 est actuellement en préparation.

Manifest avait été annulé par la chaîne américaine NBC, mais rachetée par Netflix. La plateforme avait déjà prévue d'accorder une quatrième saison à la série de science-fiction. Pour l'heure, on ne sait pas quand cette dernière saison sera mise en ligne. Le créateur de la série Jeff Rake avait estimé en décembre dernier que les derniers épisodes sortiraient à la fin de l'année 2022. Netflix a toutefois proposé une scène teasant la saison 4, dans laquelle on aperçoit Michaela entrer dans un conteneur et découvrir l'inscription "Stone 828" sur le bras de l'homme qui l'accompagne. De quoi annoncer la sortie de la saison 4 pour le 28 août ? Il faudra attendre la confirmation de la plateforme de streaming pour en avoir le cœur net.