Persuasion : le film Netflix est-il fidèle au roman de Jane Austen ?

PERSUASION NETFLIX. Le film "Persuasion" avec Dakota Johnson, adapté du célèbre roman de Jane Austen, est mis en ligne le 15 juin 2022 sur Netflix.

Les romans de Jane Austen ont fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma ou à la télévision. Netflix s'attaque cette fois à Persuasion, dernier roman de l'autrice britannique. Ce nouveau long-métrage est mis en ligne sur la plateforme de streaming ce vendredi 15 juillet 2022. Dakota Johnson y interprète Anne Elliot, une femme noble en passe de devenir vieille fille, qui s'est malheureusement laissée convaincre par sa famille avare et superficielle de renoncer à l'amour de sa vie, le capitaine Frédérick Wentworth. Lorsque ce dernier refait surface dans sa vie huit ans plus tard, les regrets et l'espoir vont venir tourmenter notre héroïne.

Persuasion est une adaptation modernisée d'un classique de la littérature anglaise. Ceux qui ne connaissent pas l'œuvre originale découvriront certainement avec plaisir cette dernière romance de Jane Austen (Orgueil et Préjugés, Emma...), aussi malicieuse qu'émouvante. Mais l'adaptation Netflix est-elle fidèle au roman de l'autrice britannique ? Que les fans se rassurent, la trame globale et les différents événements de l'intrigue sont bien conservés dans cette adaptation de Persuasion.

Mais plusieurs libertés sont prises avec le roman au niveau des costumes, du langage et du comportement des personnages modernes, qui ne reflètent pas nécessairement les mœurs de l'époque géorgienne. Les lecteurs assidus du roman de Jane Austen remarqueront également qu'une intrigue de l'œuvre originale est seulement esquissée (celle concernant Mr Elliot), tandis que le personnage d'Anne Elliot est beaucoup plus affirmé et moqueur que dans le roman. Cette adaptation ne convaincra donc peut-être pas les fervents défenseurs de l'œuvre de Jane Austen, mais elle en demeure néanmoins plaisante et pourra très certainement convaincre les autres de découvrir les romans de l'autrice d'Orgueils et préjugés.

Synopsis - Lorsque Frederick Wentworth, qu'elle a autrefois rejeté après s'être laissée persuadée par sa famille, refait irruption dans sa vie, Anne Elliot doit choisir entre oublier le passé ou se donner une seconde chance en amour.

