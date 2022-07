The Gray Man : à quelle heure voir le film Netflix vendredi ?

THE GRAY MAN NETFLIX. The Gray Man est la dernière réalisation des frères Russo mis en ligne sur Netflix ce vendredi 22 juillet 2022. Mais à partir de quel heure découvrir ce film d'action au casting 5 étoiles ?

[Mis à jour le 21 juillet 2022 à 14h00] Le film d'action de l'été sera-t-il une production Netflix ? The Gray Man entend en tout cas bien prétendre au titre. La dernière réalisation d'Anthony et Joe Russo (Avengers Infinity War et Endgame) sort ce vendredi 22 juillet 2022. Comme les autres productions originales de la plateforme, c'est à partir de 9h01 qu'il sera possible de découvrir le long-métrage en streaming.

The Gray Man suit le tueur à gages "Six", recruté dans une prison fédérale par la CIA. Lorsque ce dernier découvre un complot contre les membres de son organisation, il se rebelle et devient la cible de Llyoyd Hansen, déterminé à l'éliminer. Ce film Netflix s'inscrit dans la droite lignée des blockbusters de la plateforme, réunissant un casting cinq étoiles (Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard ou encore Dhanush) mais aussi un budget colossal (200 millions de dollars), comme Red Notice avant lui.

The Gray Man est une production Netflix réalisée par les frères Russo. Ce film d'action sort sur la plateforme de streaming durant l'été. C'est ce vendredi 22 juillet 2022, à partir de 9h01, que les abonnés pourront découvrir le long-métrage avec Chris Evans et Ryan Gosling.

Voir le trailer de The Gray Man

Quels sont les premiers avis sur The Gray Man ?

Faut-il voir The Gray Man sur Netflix ? Le long-métrage avec Ryan Gosling et Chris Evans cumule 52% d'avis positifs sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes de la part de la presse. A l'inverse, le public semble conquis puisqu'ils sont 89% à avoir apprécié le film. En France, encore peu de médias ont partagé leur critiques. Première fait exception. Le magazine spécialisé dans le cinéma salue un "blockbuster très efficace et au casting cinq étoiles". Même si "le scénario de The Gray Man ne révolutionnera pas le genre" selon le critique, "le film trouve un certain équilibre entre scènes d'action ultra efficaces [...] et le pur plaisir de spectateur de voir Gosling et Evans jouer au chat et à la souris".