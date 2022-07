The Gray Man : comment a été tournée l'incroyable scène à Prague ?

THE GRAY MAN NETFLIX. The Gray Man, film d'action survolté avec Ryan Gosling et Chris Evans, est disponible sur Netflix. Une scène d'action en plein milieu de Prague, mêlant tirs, courses poursuites et tramway, restera dans les esprits.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 9h00] The Gray Man promet d'être le film d'action de l'été sur Netflix. Réalisé par Joe et Anthony Russo, ce long-métrage est en ligne sur la plateforme depuis ce vendredi 22 juillet 2022. Les abonnés de la plateforme se souviendront probablement d'une scène d'action en particulier, opposant Six (Ryan Gosling) aux hommes de Lloyd (Chris Evans), le premier étant pourchassé dans les rues de Prague. Tirs, explosions, course-poursuite en voiture et même dans un tram, tout y passe !

En conférence de presse avant la sortie de The Gray Man, les frères Russo sont revenus sur le tournage particulier de ce passage du film. "On a sollicité une grande partie de la ville pour cette scène, détaille Anthony Russo. Pour tourner cette scène, on a utilisé de vrais trams dans Prague. On a construit un bus, qui était décoré comme un tram capable de rouler, afin qu'il puisse aller plus vite qu'un tram ordinaire, ou pour qu'on puisse tourner dans des rues qui n'avaient pas de rails,...etc. On avait également un tram, entouré de fonds bleus, qui était stationné dans un parking à Prague et que l'on pouvait remuer. On a donc construit toute cette séquence autour de plusieurs lieux de tournage. En plus de cela, on tournait avec le casting principal mais aussi des cascadeurs pour les séquences trop dangereuses… C'était un processus très complexe."

Même s'ils peuvent en avoir l'habitude avec leurs précédents films, comme Avengers Endgame, les frères Russo ont tenu à tourner directement à Prague pour cette séquence de The Gray Man. "Cela aurait été compliqué et ça aurait demandé beaucoup d'effets spéciaux, commente Joe Russo. C'est une séquence qui nécessite beaucoup de contacts". De leurs côtés, les acteurs ont subi des entraînements spéciaux pour se préparer aux nombreuses scènes musclées, et ont reçu plusieurs conseils de la part d'un ancien membre de la Delta Force. Autant d'atouts en mains pour s'assurer que The Gray Man devienne l'un des succès streaming de l'été.

fiche film

The Gray Man suit le tueur à gages "Six", recruté dans une prison fédérale par la CIA. Lorsque ce dernier découvre un complot contre les membres de son organisation, il se rebelle et devient la cible de Lloyd Hansen, déterminé à l'éliminer. Ce film Netflix s'inscrit dans la droite lignée des blockbusters de la plateforme, réunissant un casting cinq étoiles (Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard ou encore Dhanush) mais aussi un budget colossal (200 millions de dollars), comme Red Notice avant lui.

The Gray Man est une production Netflix réalisée par les frères Russo. Ce film d'action sort sur la plateforme de streaming durant l'été. C'est ce vendredi 22 juillet 2022, à partir de 9h01, que les abonnés pourront découvrir le long-métrage avec Chris Evans et Ryan Gosling.

Quels sont les premiers avis sur The Gray Man ?

Faut-il voir The Gray Man sur Netflix ? Le long-métrage avec Ryan Gosling et Chris Evans cumule 52% d'avis positifs sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes de la part de la presse. A l'inverse, le public semble conquis puisqu'ils sont 89% à avoir apprécié le film. En France, encore peu de médias ont partagé leur critiques. Première fait exception. Le magazine spécialisé dans le cinéma salue un "blockbuster très efficace et au casting cinq étoiles". Même si "le scénario de The Gray Man ne révolutionnera pas le genre" selon le critique, "le film trouve un certain équilibre entre scènes d'action ultra efficaces [...] et le pur plaisir de spectateur de voir Gosling et Evans jouer au chat et à la souris".