Gen V : le spin-off de The Boys dévoile son casting

GEN V. La saga The Boys va continuer sur Amazon Prime Video. En plus d'une saison 4 pour la série principale, une série spin-off a débuté son tournage. Découvrez le casting de Gen V.

Les super-héros trash de The Boys ont la cote sur Amazon Prime Video. Après un spin-off animé (Diabolical) et trois saisons de sa série principale (la saison 4 est déjà annoncée), la plateforme de streaming du géant de l'e-commerce compte bien développer sa licence dans les années à venir. Un spin-off en prise de vues réelles est d'ores et déjà en tournage. Le titre officiel de cette nouvelle série n'est autre que Gen V, pour génération V en référence à Vought, l'entreprise qui gère d'une main ferme ses super-héros et leur image. Ici, le concept de la série est de suivre une jeune génération de super-héros adolescents en pleine formation. Un premier synopsis a été dévoilé pour Gen V : "la vie de super-héros bourrés d'hormones qui testent leurs limites physiques, sexuelles et morales alors qu'ils se battent pour obtenir les meilleurs contrats dans les meilleures villes." A ce stade, on ne sait pas encore si certains personnages de la série principale feront une apparition dans cette série spin-off.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Amazon Prime Video n'a pas communiqué de date de diffusion officielle pour la série Gen V. Avec un tournage débuté en 2022, il ne serait pas surprenant que ce spin-off de The Boys débarque sur la plateforme de streaming d'ici le courant de l'année 2023.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Amazon Prime Video a officialisé le casting de sa série Gen V qui viendra développer l'univers de la saga The Boys sur la plateforme de streaming. On y retrouve Jaz Sinclair (Roz dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix), Patrick Schwarzenegger (vu dans Midnight Sun ou encore dans The Terminal List - oui, il s'agit bien du fils d'Arnold), Lizzie Broadway (vue dans la série policière The Rookie), Chance Perdomo (After Chapitre 3 et 4, Les Nouvelles Aventures de Sabrina dans le rôle d'Ambrose), London Thor (Shameless), Asa Germann, Derek Luh (Runaways, Shining Vale) ou encore Maddie Phillips (Supernatural, Ghost Wars).

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y — THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022

A cette occasion, les jeunes acteurs ont révélé quelques informations sur la série qui, a priori, devrait être tout aussi trash que sa grande sœur. "C'est dingue. Vous allez adorer" promet Chance Perdomo. "Ce sera plein de sang, de tripes et tout ce que vous pouvez imaginer" annonce Lizzie Broadway. London Thor s'interroge : "des super-héros, une université... Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?" Asa Germann affirme que ce spin-off "a tout ce qu'a The Boys. L'intensité, le cran, l'humour..." Maddie Phillips ajoute à cela "beaucoup d'hormones, de drames et de mystères". Enfin, Jaz Sinclair ajoute que la série mettra en scène "de l'amour, de belles relations et beaucoup d'action et de super-héros".