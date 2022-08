Sandman : une saison 2 est-elle prévue sur Netflix ?

THE SANDMAN. La série Sandman est sortie sur Netflix le 5 août 2022. Peut-on espérer découvrir une suite sous la forme d'une saison 2 ?

[Mis à jour le 5 août 2022 à 9h00] The Sandman est la nouvelle série Netflix très attendue des abonnés de la plateforme. Il s'agit de l'adaptation de la série de romans graphiques signés Neil Gaiman (Coraline, American Gods, Good Omens), interdite toutefois au moins de 18 ans en raison de la noirceur de son récit. Après les 10 épisodes déjà en ligne, peut-on espérer retrouver cet univers dans une saison 2 ?

Pour l'heure, Sandman n'a pas encore été officiellement renouvelé pour une saison 2. Celle-ci n'est toutefois pas exclue, puisque les 10 épisodes adaptent les deux premiers romans graphiques de la saga, Préludes et Nocturnes et La maison de poupée. Il existe 11 tomes au total, soit autant de matière pour poursuivre la série sur plusieurs saisons. Il faudra toutefois attendre les chiffres d'audience de Sandman pour savoir si Netflix pourrait décider de renouveler ou non sa série.

Synopsis - Sandman est un être cosmique qui contrôle les rêves. Jusqu'au jour où il se fait capturer. Il est retenu prisonnier durant de longues années. Une fois libéré, il va devoir voyager à travers différentes lignes temporelles et dans différents mondes afin de réparer le chaos provoqué en son absence.

Sandman est la série Netflix la plus attendue du mois d'août 2022. La série adaptant le roman graphique de Neil Gaiman sera à découvrir sur la plateforme le 5 août 2022. Comme les autres séries originales du géant du streaming, l'intégralité des épisodes seront accessibles pour les abonnés.

Voir la bande-annonce de Sandman

Quels acteurs au casting de Sandman ?