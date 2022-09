Streaming Les Anneaux de Pouvoir : attention, l'heure change pour l'épisode 3

LES ANNEAUX DE POUVOIR STREAMING. Les Anneaux de Pouvoir revient ce vendredi 9 septembre sur Prime Video, mais l'horaire de mise en ligne change.

Sommaire Date

Heure

Streaming

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 17h00] Les Anneaux de Pouvoir, série dérivée de l'univers du Seigneur des Anneaux, est de retour pour l'épisode 3 ce vendredi 9 septembre 2022. La suite de l'aventure de Galadriel, Elrond, Nori ou Arondir est à retrouver à cette date sur Prime Video. Attention toutefois, l'horaire de mise en ligne change : l'épisode 3 est visible à partir de 6 heures du matin heure française (alors que les deux premiers épisodes étaient à visionner plus tôt dans la nuit).

Les Anneaux de Pouvoir revient chaque vendredi sur la plateforme de streaming d'Amazon. Notons toutefois que l'horaire de diffusion restera la même (6h jusqu'au final diffusé le 14 octobre 2022. Ce qui laisse le temps à chacun de formuler ses propres théories sur la suite de l'intrigue et les aventures réservées aux personnages. Il faut toutefois un compte à Prime Video pour voir les épisodes. Il est possible de choisir entre un abonnement annuel(69,90 euros à partir du 15 septembre) ou un abonnement mensuel (5,99 euros par mois à partir du 15 septembre). Une période d'essai de 30 jours gratuits est possible.

La série Seigneur des Anneaux est enfin arrivée en France. Les deux premiers épisodes sont diffusés sur Prime Video depuis le 2 septembre 2022. Chaque nouvel épisode est diffusé le vendredi matin, à partir de 6 heures du matin, sur la plateforme de streaming d'Amazon, et ce jusqu'au 14 octobre 2022.

Les deux premiers épisodes de la série Seigneur des anneaux ont été mis en ligne vendredi 2 septembre à partir de 3 heures du matin en France. Attention cependant, l'horaire de mise en ligne sur Amazon Prime Video change pour l'épisode 3. A partir du 9 septembre 2022, et jusqu'au final de la saison 1, le 14 octobre, chaque nouvel épisode sera mis en ligne les vendredi à 6 heures du matin, heure française.

Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir est une production originale d'Amazon. A ce titre, la série est diffusée exclusivement sur Prime Video. Il faut donc posséder un abonnement à la plateforme de streaming de Jeff Bezos pour pouvoir découvrir légalement et chaque semaine les nouveaux épisodes. Pour s'abonner, c'est très simple : souscrire à un abonnement à Amazon Prime, incluant Prime Video, qui permet de bénéficier des 30 jours d'essai gratuit. Il est possible de choisir entre un abonnement annuel(69,90 euros à partir du 15 septembre) ou un abonnement mensuel (5,99 euros par mois à partir du 15 septembre).