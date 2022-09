Streaming Les Anneaux de Pouvoir : où et quand voir la série Seigneur des Anneaux ?

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX STREAMING. La série Les Anneaux de Pouvoir arrive ce vendredi 2 septembre 2022 sur Prime Video. Mais à partir de quelle heure et comment voir les épisodes en streaming ?

Plus de vingt ans après La Communauté de l'Anneau, Le Seigneur des Anneaux fait son retour. Mais cette fois, c'est par le biais d'une série, et non plus d'une trilogie de film, que l'on replonge en Terre du Milieu. Les Anneaux de Pouvoir, nouvelle série originale d'Amazon, est mise en ligne à partir de ce vendredi 2 septembre 2022. A partir de 3 heures du matin (heure française), les fans les plus impatients peuvent binge-watcher les deux premiers épisodes de la première saison sur Prime Video.

Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir reviendra chaque vendredi sur la plateforme de streaming d'Amazon. Notons toutefois que l'horaire de diffusion change dès la semaine prochaine, et ce jusqu'au final diffusé le 14 octobre 2022. Chaque semaine, un épisode sera mis en ligne à partir de 6 heures du matin (heure française), toujours les vendredi et toujours sur Amazon Prime Video. Laissant le temps à chacun de formuler ses propres théories sur la suite de l'intrigue et les aventures réservées à Galadriel, Elrond, Arondir ou Halbrand.

Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir est une production originale d'Amazon. A ce titre, la série est diffusée exclusivement sur Prime Video. Il faut donc posséder un abonnement à la plateforme de streaming de Jeff Bezos pour pouvoir découvrir légalement et chaque semaine les nouveaux épisodes. Pour s'abonner, c'est très simple : souscrire à un abonnement à Amazon Prime, incluant Prime Video, qui permet de bénéficier des 30 jours d'essai gratuit. Il est possible de choisir entre un abonnement annuel(69,90 euros à partir du 15 septembre) ou un abonnement mensuel (5,99 euros par mois à partir du 15 septembre).