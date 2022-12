Glass Onion : quand sort la suite sur Netflix ?

A COUTEAUX TIRES 2. "Glass Onion" est le second épisode de la franchise "A couteaux tirés" de Rian Johnson. Un troisième film est déjà prévu, mais quand doit-il sortir ?

[Mis à jour le 23 décembre 2022 à 17h00] Sortie streaming événement de décembre, Glass Onion est disponible sur Netflix depuis ce vendredi 23 novembre 2022. On y retrouve Benoît Blanc, le détective privé d'A couteaux tirés incarné par Daniel Craig, prêt à résoudre une nouvelle enquête en Grèce. Ce second épisode fait partie d'une trilogie développée par le réalisateur Rian Johnson avec le géant du streaming.

Un troisième épisode d'A couteaux tirés, qui serait donc une suite de Glass Onion, doit donc sortir dans les prochaines années. Pourtant, aucune date n'a encore été communiquée par Netflix. On peut toutefois espérer voir le film en 2024 (c'est en tout cas ce qu'annonce le site IMDB), d'ici deux ans, puisque c'est environ le temps qui s'est écoulé entre la sortie d'A couteaux tirés en 2019 et la sortie de Glass Onion avec une pandémie mondiale entre temps. Pour l'heure, le casting ou l'intrigue ne sont pas connus. On sait simplement que Rian Johnson sera de retour à la réalisation, avec Daniel Craig toujours au casting dans le rôle de l'hilarant détective.

Faut-il voir A couteaux tirés avant Glass Onion ?

Si vous n'avez pas vu A couteaux tirés avant de lancer Glass Onion, on vous recommande chaudement de le voir (il est d'ailleurs disponible sur Netflix), afin de vous immerger dans cet hommage à Agatha Christie, l'humour de Rian Johnson et pour découvrir l'hilarant Benoît Blanc. Cependant, vous pouvez voir Glass Onion sans connaître le premier épisode, puisque l'enquête est totalement indépendante et totalement compréhensible pour tous ceux qui découvrent cette comédie policière.

Daniel Craig est d'ailleurs le seul acteur de A couteaux tirés à revenir pour la suite, Glass Onion. Il est toutefois entouré de grands noms du septième art. Parmi les suspects de cette nouvelle enquête grecque, on fait ici la connaissance d'Edward Norton (Fight Club), Janelle Monáe (Antebellum), Kathryn Hahn (Wandavision), Leslie Odom Jr. (Hamilton), Jessica Henwick (Iron Fist, Matrix Resurrection), Madelyn Cline (The Originals), Kate Hudson (Meilleures ennemies) et Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie).

fiche film

Synopsis - Le détective Benoît Blanc se rend en Grèce afin élucider un nouveau mystère impliquant de nouveaux suspects riches en couleurs... et en secrets !

Daniel Craig : Benoît Blanc

Edward Norton : Miles Bron

Janelle Monae : Andi Brand

Kathryn Hahn : Claire Debella

Leslie Odom Jr. : Lionel Toussaint

Jessica Henwick : Peg

Madelyn Cline : Whiskey

Kate Hudson : Birdie Jay

Dave Bautista : Duke Cody

Ethan Hawke : Efficient Man

Glass Onion est la suite du film A couteaux tirés, sorti au cinéma en 2019. Véritable succès critique, il a donné lieu à la signature d'un accord entre le réalisateur Rian Johnson et Netflix pour deux suites. Le second épisode est disponible sur la plateforme de streaming dès le 23 décembre 2022. Pour ce qui est du troisième épisode, aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment.