Dahmer sur Netflix : qui a tué le serial killer Jeffrey Dahmer ?

DAHMER NETFLIX. Le tueur en série Jeffrey Dahmer fait l'objet d'une série Netflix terrifiante. Mais connaissez-vous sa véritable histoire et surtout ce qu'il est devenu ?

[Mis à jour le 23 septembre 2022 à 12h41] Après Ted Bundy, Jeffrey Dahmer fait l'objet d'une nouvelle série Netflix. Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer est visible sur la plateforme de streaming depuis mercredi. Créée par Ryan Murphy, cette série en dix épisodes revient sur le terrible parcours de celui qui était surnommé le "cannibale de Milwaukee", tout en dénonçant les dérives sociétales et institutionnelles qui ont fait qu'il a pu commettre 17 crimes en 13 ans.

Jeffrey Dahmer, né le 21 mai 1960, est un serial killer qui a assassiné 17 personnes, de 1978 et 1991. Parmi ses crimes, on compte également des démembrements, des viols ou encore du cannibalisme. Il est condamné en 1992 à 957 ans de prison, mais sera tué deux ans plus tard lors de son incarcération : il est attaqué en 1994 par un autre détenu, Christopher Scarver, qui avait été emprisonné à vie pour le meurtre de son ancien superviseur. Celui-ci l'aurait attaqué car il estimait que Dahmer ne regrettait pas ses crimes. Ce dernier décède des suites de ses blessures. Scarver est de nouveau condamné à la perpétuité.

La série Dahmer est portée par l'interprétation d'Evan Peters (X-Men, Wandavision), habitué des productions de Murphy, troublant dans la peau de ce terrifiant tueur en série. Il donne la réplique à Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned et Niecy Nash, qui incarne Glenda Cleveland, déterminée à arrêter le serial killer. Attention, la série Dahmer n'est pas recommandée pour les moins de 18 ans.

Dahmer est une série Netflix qui sort presque par surprise sur la plateforme de streaming. Les dix épisodes sont à découvrir dès le 21 septembre 2022, alors qu'elle n'était pas annoncée sur le calendrier des sorties de la plateforme. La bande-annonce a d'ailleurs été mise en ligne moins d'une semaine avant la sortie de la série.

Evan Peters : Jeffrey Dahmer

Richard Jenkins : Lionel Dahmer

Molly Ringwald : Shari Dahmer

Michael Learned : Catherine Dahmer

Niecy Nash : Glenda Cleveland

Ann Miller : Joyce Dahmer

Michael Beach : Detective Murphy

Colby French : Detective Kennedy

Shaun J. Brown : Tracy Edwards

Cameron Cowperthwaite : Steven Hicks

Vince Hill-Bedford : Steven Tuomi

Blake Cooper Griffin : Charles

Matt Cordova : Detective Rauss

Rodney Burford : Tony Hughes

Karen Malina White : Shirley Hughes

Karl Makinen : Clyde Reynolds

Nigel Gibbs : Jesse Jackson

Brandon Black : Dean Vaughn

Raphael Sbarge : Mayor John Norquist

David Barrera : Police Chief Arreola

Dahmer est une mini-série en dix épisodes. Elle n'est pas diffusée à la télévision, et n'est accessible qu'en streaming. C'est en effet une création originale de Netflix, qui est disponible uniquement sur la plateforme de streaming. Il est toutefois possible d'y avoir accès si votre télévision possède l'application Netflix. La série sort le 21 septembre 2022.