Midnight Club : faut-il voir la nouvelle série d'horreur de Netflix ?

MIDNIGHT CLUB NETFLIX. The Midnight Club est disponible sur Netflix. Mais que vaut la nouvelle série horrifique co-produite par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) ?

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 10h00] Vous reprendrez bien un peu d'horreur ? A quelques semaines d'Halloween, Netflix se met aux couleurs de la fête de l'épouvante avec ses programmes originaux. The Midnight Club en fait partie. Cette mini-série co-produite par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Bly Manor, Sermons de Minuit) est disponible sur la plateforme depuis ce vendredi 7 octobre 2022.

Dans The Midnight Club, les abonnés de la plateforme de streaming découvriront Brightcliff, un hospice dans lequel des jeunes malades et en phase terminale viennent terminer leurs jours. Dans le plus grand des secrets, les pensionnaires se retrouvent tous les soirs à minuit pour se raconter des histoires terrifiantes. Mais surtout, des événements surnaturels commencent à se produire dans l'enceinte de Brightcliff qui risque de mettre davantage en danger ses occupants. Au casting de The Midnight Club, les habitués de l'œuvre de Mike Flanagan reconnaitront plusieurs acteurs, notamment Zach Gilford, Igby Rigney, Annarah Cymone et Samantha Sloyan déjà aperçus dans Midnight Mass. Iman Benson (BlackAF) incarne le personnage principal et donne la réplique à Ruth Codd ou encore Aya Furukawa (Les Baby-sitters).

fiche série

Midnight Club est la nouvelle série horrifique de Netflix, co-produite par Mike Flanagan, maître de l'horreur de la plateforme de streaming à qui l'on doit les succès de The Haunting of Hill House, Bly Manor ou encore Sermons de minuit. Les 10 épisodes de cette mini-série sont ) découvrir sur la plateforme de streaming depuis le vendredi 7 octobre 2022, à quelques semaines seulement d'Halloween.