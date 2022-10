Midnight Club : une saison 2 est-elle prévue sur Netflix ?

MIDNIGHT CLUB NETFLIX. La nouvelle série d'horreur de Netflix, Midnight Club, aura-t-elle droit à une saison 2 ?

[Mis à jour le 10 octobre 2022 à 9h34] Midnight Club est la première série d'horreur du mois à sortir sur Netflix. Les abonnés de la plateforme de streaming ont pu découvrir depuis vendredi 7 octobre le quotidien des pensionnaires de Brightcliff, tous en fin de vie mais qui se réunissent pour se raconter des histoires d'horreur à minuit. L'issue du dernier épisode peut d'ailleurs sembler déroutante puisque, pour la première fois dans l'œuvre de Mike Flanagan (le co-producteur à qui l'on doit The Haunting of Hill House), la fin est ouverte.

On peut alors s'interroger sur la possibilité d'une saison 2 pour Midnight Club. Pour le moment, rien n'a été annoncé par Netflix, qui attend de connaître les résultats d'audiences des dix épisodes déjà en ligne pour statuer sur le sort de la série. De son côté, Mike Flanagan confirme auprès d'Inverse que la série a "été créée de façon à ce qu'il y ait une [saison 2]. Nous n'avons pas répondu à toutes les grandes questions de la saison. Ces réponses existent mais sont destinées à être explorées dans une prochaine saison. S'il n'y en a pas, je les mettrai sur Twitter". Il va donc falloir se montrer patient avant de percer à jour tous les mystères de Brightcliff.

fiche série

Synopsis - L'hospice de Brightcliff réunit des jeunes malades en phase terminale pour leur permettre de terminer leurs jours dignement. Les pensionnaires se retrouvent tous les soirs à minuit pour se raconter des histoires terrifiantes. Mais surtout, des événements surnaturels commencent à se produire dans l'enceinte de Brightcliff qui risque de mettre davantage en danger ses occupants. Atteinte d'un cancer de la tyroïde, Ilonka, l'une des pensionnaires, est déterminée à percer le mystère de l'hospice pour guérir.

Si vous êtes un habitué de l'œuvre de Mike Flanagan, The Midnight Club souffre de la comparaison avec ses prédécesseurs. Moins poétique et terrifiant que Hill House et Bly Manor, moins cérébral que Sermons de minuit, cette série de dix épisodes fait non seulement moins peur que ses grandes sœurs, mais propose également un scénario moins captivant, moins bouleversant et plus lisse que ses prédécesseurs.

Si les fans de Mike Flanagan peuvent être déçus, The Midnight Club est loin d'être raté pour autant : les adeptes d'horreur pourront apprécier plusieurs screamers et jump scares efficaces, les récits imbriqués dans l'histoire principale se suivent avec attention, tandis que le casting, comme toujours, est incapable, avec une mention spéciale à la nouvelle génération au cœur du récit. On vous conseille simplement, si vous avez la chance de n'avoir pas encore découvert les précédentes séries du showrunner, de commencer par Midnight Club, puis de dévorer The Haunting...

Iman Benson

Igby Rigney

Ruth Codd

Annarah Cymone

Chris Sumpter

Adia

Aya Furukawa

Sauriyan Sapkota

Matt Biedel

Samantha Sloyan

Zach Gilford

Heather Langenkamp

Midnight Club est la nouvelle série horrifique de Netflix, co-produite par Mike Flanagan, maître de l'horreur de la plateforme de streaming à qui l'on doit les succès de The Haunting of Hill House, Bly Manor ou encore Sermons de minuit. Les 10 épisodes de cette série sont à découvrir sur la plateforme de streaming depuis le vendredi 7 octobre 2022, à quelques semaines seulement d'Halloween.