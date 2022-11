1899 : faut-il voir la nouvelle série des créateurs de Dark sur Netflix ?

1899 NETFLIX. Netflix met en ligne la série "1899", par les créateurs de "Dark", ce jeudi 17 novembre 2022. Est-ce que ça vaut le coup ? Avis critique.

[Mis à jour le 17 novembre 2022 à 09h00] Un nouveau mystère doit être résolu par les abonnés de Netflix. "1899" est une nouvelle série à découvrir sur la plateforme de streaming depuis ce jeudi 17 novembre 2022. Ce drame flirtant avec l'épouvante et le thriller est surtout la nouvelle série des créateurs de "Dark", Baran bo Odar et Jantje Friese. Ces derniers nous emmènent dans une croisière qui tourne au drame (et au casse-tête) lorsqu'un navire disparu depuis plusieurs semaines apparaît mystérieusement sur leur chemin. À cela s'ajoutent les secrets des différents protagonistes, et vous avez une nouvelle série haletante à binge-watcher.

"1899" se révèle ambitieuse à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un véritable puzzle scénaristique, multipliant les personnages et les intrigues secondaires pour brouiller les pistes, alors qu'un mystère plus grand maintient le spectateur en haleine. On peut reprocher quelques lenteurs, surtout au début, mais les créateurs de "Dark" et "1899" réussissent à instaurer une ambiance singulière à leur nouvelle série grâce à une esthétique historique et horrifique. Ce qui est certains, c'est que peu de séries Netflix peuvent se targuer d'être aussi intense et audacieuse que "1899", ou "Dark" avant elle. S'il y a bien une sortie streaming à ne pas rater cette semaine, c'est celle-ci !

1899 est l'une des séries les plus attendues de la fin de l'année 2022 sur Netflix, en partie parce qu'il s'agit du nouveau mystère inventé par les créateurs de Dark. Les premiers épisodes sont sortis sur la plateforme de streaming par abonnement le jeudi 17 novembre 2022.

La série Netflix 1899 suit un bateau de migrants qui quittent l'Europe pour rejoindre New-York. A son bord, on retrouve des passagers de différentes classes sociales issus de différents pays du vieux continent, qui cachent tous leurs propres secrets. Leur voyage prend un tour inattendu lorsqu'ils croisent en pleine mer un autre navire à la dérive qui cache bien des mystères.