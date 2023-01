1899 sur Netflix : il n'y aura pas de saison 2, explications sur la fin

La série "1899" n'aura pas droit à une saison 2 malgré sa fin ouverte et les nombreuses questions qui restent en suspens. Explications.

[Mis à jour le 3 janvier 2023 à 9h41] Le couperet est tombé : 1899 n'aura pas droit à une saison 2 sur Netflix. Les créateurs de la série, Jantje Friese et Baran bo Odar, ont partagé la triste nouvelle à leurs fans sur Instagram ce mardi 2 janvier : "C'est le cœur lourd que nous vous annonçons que 1899 ne sera pas renouvelé. Nous aurions adoré finir cette aventure incroyable avec une deuxième et troisième saison comme pour Dark, mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons. C'est la vie".

Les raisons de l'annulation de 1899 n'ont pas été précisées par les créateurs de la série. La série figurait dans le top 10 des programmes anglophones les plus regardés sur Netflix durant quatre semaines consécutives, malgré la concurrence de Mercredi ou Harry & Meghan. Rappelons que le duo de créateurs a signé, en 2018, un accord avec la plateforme de streaming sur plusieurs années.

Vous n'avez pas tout compris à la fin de 1899 ? On vous explique l'essentiel de l'intrigue, avec spoilers évidemment. Car la série Netflix résout la plupart de ses mystères... mais beaucoup de questions restent en suspens. Si 1899 débute sur un navire, le Kerberos, transportant des émigrés européens vers les Etats-Unis, on comprend au fur et à mesure des épisodes que rien n'est réel. En effet, les personnages se trouvent dans une simulation qui dure huit jours : les passagers revivent constamment les mêmes événements et les mêmes traumatismes, et prendraient constamment les mêmes décisions, avant de mourir tragiquement et de recommencer. C'est ce que suggère d'ailleurs le cimetière de navires dans lequel se retrouve Eyk à la fin d'un épisode : la simulation s'est répétée de nombreuses fois.

Il y aurait alors deux niveaux (au moins) de simulation dans 1899 : le bateau avec ses passagers, et l'hôpital psychiatrique où se trouve le père de Maura. Ce dernier, Henry, ne serait toutefois pas le Créateur de la simulation comme on pourrait le croire, puisqu'il est lui aussi coincé dans une simulation. Le Créateur serait Maura, qui aurait mis en place cette simulation pour oublier son fils, Eliott, qu'elle a eu avec Daniel, son mari. Les raisons de cette décision n'ont toutefois pas été expliquées.

A la fin de l'épisode 8 de 1899, Maura se réveille en l'an 2099, à bord d'un vaisseau spatial, le Prometheus (le nom du navire qui avait disparu dans la simulation et dans lequel ils ont retrouvé Eliott). Elle retrouve les autres passagers du Kerberos, comme Eyk, endormis dans des cabines cryogéniques. Daniel et Eliott ne sont pas présents. Elle reçoit alors un message de Ciaran, son frère disparu, qui a repris le contrôle sur le programme de simulation. Il lui apprend qu'elle s'est réveillée dans la réalité et qu'elle participe à une mission de survie. Une question demeure alors : Maura est-elle réellement dans le monde réel, ou est-elle plongée dans un nouveau niveau de simulation ?

1899 se révèle ambitieuse à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un véritable puzzle scénaristique, multipliant les personnages et les intrigues secondaires pour brouiller les pistes, alors qu'un mystère plus grand maintient le spectateur en haleine. On peut reprocher quelques lenteurs, surtout au début, mais les créateurs de Dark et 1899 réussissent à instaurer une ambiance singulière à leur nouvelle série grâce à une esthétique historique et horrifique, empruntant d'ailleurs la technologie du "Volume" vue dans The Mandalorian (Netflix propose d'ailleurs un making-of de 1899 pour en savoir plus). Ce qui est certains, c'est que peu de séries Netflix peuvent se targuer d'être aussi intense et audacieuse que 1899, ou Dark avant elle. S'il y a bien une sortie streaming à ne pas rater cette semaine, c'est celle-ci !

1899 est l'une des séries événements de la fin de l'année 2022 sur Netflix, en partie parce qu'il s'agit du nouveau mystère inventé par les créateurs de Dark. Les huit épisodes sont sortis sur la plateforme de streaming par abonnement le jeudi 17 novembre 2022.

La série Netflix 1899 suit un bateau de migrants qui quittent l'Europe pour rejoindre New-York. A son bord, on retrouve des passagers de différentes classes sociales issus de différents pays du vieux continent, qui cachent tous leurs propres secrets. Leur voyage prend un tour inattendu lorsqu'ils croisent en pleine mer un autre navire à la dérive qui cache bien des mystères.