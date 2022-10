The Watcher : la terrifiante histoire vraie qui a inspiré la série Netflix

THE WATCHER NETFLIX. Ryan Murphy propose une nouvelle série d'épouvante avec The Watcher, disponible sur Netflix depuis le 13 octobre 2022.

Après Dahmer, The Watcher est la nouvelle série inquiétante de Ryan Murphy inspirée d'un effroyable fait divers. Netflix a mis en ligne l'intégralité des épisodes ce jeudi 13 octobre 2022. Les abonnés de la plateforme de streaming peuvent y suivre l'histoire d'une famille qui, après avoir emménagé dans la maison de leurs rêves, commencent à recevoir d'inquiétantes lettres d'un harceleur qui les surveille...

The Watcher est inspiré d'une histoire vraie terrifiante. En 2014, la famille Broaddus emménage dans leur demeure du 657 Boulevard. Ils commencent à recevoir des lettres, dans lesquelles un anonyme leur raconte surveiller cette maison depuis des décennies et donne des informations personnelles sur la famille et sur leurs enfants. Derek et Maria Broaddus débutent alors leur enquête, mais le Watcher n'a jamais été retrouvé. Six mois plus tard, les Broaddus décident de vendre la maison et ont porté plainte contre les anciens propriétaires, qui avaient aussi reçu une lettre similaire. Depuis, la famille est retombée dans l'anonymat et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.