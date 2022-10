L'école du bien et du mal : livre, date, casting, bande-annonce, âge...

L'ECOLE DU BIEN ET DU MAL NETFLIX. L'adaptation du roman L'école du Bien et du Mal sort sur Netflix le 19 octobre 2022. Casting, bande-annonce, âge, voici tout ce qu'il faut savoir sur le film.

L'Ecole du bien et du mal est le dernier film de Paul Feig, mis en ligne sur Netflix le 19 octobre 2022. Les abonnés de la plateforme de streaming y découvriront l'adaptation d'une saga littéraire portée par Charlize Theron, Michelle Yeoh, Kerry Washington ou encore Laurence Fishburne. Les rôles principaux sont incarnés par Sophia Anna Caruso et Sofia Wylie. Elles interprètent deux meilleures amies, dont la première doit rejoindre l'école du bien, et la seconde l'école du mal, deux écoles qui forment les héros mais aussi les méchants des contes de fées. Mais leur destinée va être inversée par un surprenant coup du sort... Ce film pour les adolescents revisite ainsi les codes du conte. Netflix recommande un visionnage pour les 13 ans et plus.

fiche film

Synopsis - Sophia et Agatha sont deux meilleures amies. La première est destinée à rejoindre l'école du bien, où sont formés les héros des contes de fées et les futurs méchants. Leur amitié est cependant mise à rude épreuve lorsque leur sort est inversé...

L'école du bien et du mal Neuf à partir de 16,99 € Occasion à partir de 1,58 € Amazon 16,99 € Voir

Cdiscount 10,00 € 17,90 € Voir

Rakuten 17,90 € Voir

Fnac 17,90 € Voir Amazon 16,99 € 1,58 € Voir

Rakuten 17,90 € 4,57 € Voir

Fnac 17,90 € 4,88 € Voir

Cdiscount 10,00 € Voir