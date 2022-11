Enola Holmes 2 : date de sortie, streaming, trailer...

ENOLA HOLMES 2. Netflix met en ligne le film Enola Holmes 2, avec Henry Cavill et Millie Bobby Brown, le 4 novembre 2022. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le retour de la jeune détective.

Une nouvelle enquête va distraire les abonnés de Netflix. Enola Holmes 2, suite du premier film à succès disponible sur la plateforme de streaming, sort ce vendredi 4 novembre 2022. On y retrouve la sœur de Sherlock Holmes dans sa première enquête officielle en tant que détective privée. Mais la disparition d'une jeune fille cache en réalité une mystérieuse et dangereuse conspiration, qui requiert l'aide du détective de Baker Street pour la résoudre.

Au casting d'Enola Holmes 2, on retrouve Millie Bobby Brown (Stranger Things) dans le rôle-titre. Henry Cavill apparaît de nouveau sous les traits de son frère, Sherlock Holmes, tandis qu'Helena Bonham Carter revient pour incarner la mère de la jeune fille. Louis Partridge est également de retour. Le casting est complété par la présence de David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar et Sharon Duncan-Brewster.

Synopsis - Enola Holmes s'attaque officiellement à sa première affaire en tant que détective privée et se lance à la recherche d'une jeune fille disparue. La jeune femme, aidée de son frère Sherlock Holmes, va découvrir une explosive conspiration et un mystère très dangereux à élucider.

La sortie d'Enola Holmes 2 était attendue avec impatience par les fans de la jeune détective qui ont découvert le premier film en 2020. Il aura fallu attendre deux ans avant de retrouver la sœur de Sherlock Holmes sur Netflix : le second volet est à visionner sur la plateforme de streaming à partir du vendredi 4 novembre 2022.

Enola Holmes 2 est mis en ligne le 4 novembre 2022. Les abonnés de Netflix pourront le découvrir à partir de cette date, comme ça avait été le cas pour le premier épisode. Ce long-métrage ne sera disponible sur aucune autre plateforme de streaming et ne sera pas non plus diffusé sur d'autres supports. Il faut donc souscrire à Netflix pour voir Enola Holmes 2 en streaming, que ça soit sur ordinateur, Smart TV, tablette ou smartphone.