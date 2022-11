Blockbuster : date, casting, streaming... Tout sur la série Netflix

BLOCKBUSTER SERIE. La scénariste de Brooklyn 99 et Superstore donnent naissance à une nouvelle série, Blockbuster, disponible sur Netflix le 3 novembre 2022.

Blockbuster est la nouvelle série comique à binge-watcher sur Netflix. A partir du 3 novembre 2022, les fans de Superstore et Brooklyn 99 vont pouvoir découvrir la nouvelle création de Vanessa Ramos, qui a travaillé sur ces deux programmes cultes pour les amateurs de sitcoms américaines. Cette fois, les abonnés de Netflix pourront suivre le quotidien d'employés du dernier vidéo-club des Etats-Unis, qui tentent le tout pour le tout pour ne pas mettre la clé sous la porte.

Au casting, Blockbuster réunit Randall Park (Veep, Always be my baby, Marvel) dans le rôle du manager de ce vidéo-club, donnant la réplique à Melissa Fumero (Brooklyn 99), Tyler Alvarez (Orange is the new black, Every witch way), Madeleine Arthur (To All the Boys) ou encore Olga Merediz. L'intégralité de la saison 1, soit dix épisodes, est mise à ligne sur Netflix dès le 3 novembre 2022 et disponible uniquement pour les abonnés de la plateforme de streaming.