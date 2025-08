Mercredi saison 2 : quand sort la suite sur Netflix ?

La saison 2 de "Mercredi" a débuté sa diffusion le 6 août. Mais tous les épisodes ne sont pas encore disponibles sur Netflix.

Depuis le 6 août, les fans de Mercredi sont en joie : ils peuvent profiter des congés d'été pour retrouver l'aînée de la famille Addams dans de nouvelles aventures cauchemardesques. Quatre épisodes de la saison 2 de Mercredi sont mis en ligne le 6 août 2025. Mais il manque encore une partie ... Les fans devront patienter encore un mois, jusqu'au 3 septembre, pour découvrir les derniers épisodes de la saison 2. Une saison 3 est déjà en préparation.

Dans la saison 2, l'héroïne interprétée par Jenna Ortega revient à l'Académie Nevermore. Mais la rentrée n'est pas de tout repos pour l'adolescente, puisqu'elle doit résoudre un nouveau mystère surnaturel terrifiant. La saison 2 de Mercredi voit également l'apparition de plusieurs acteurs bien connus des spectateurs.

Aux côtés de Jenna Ortega et Catherine Zeta-Jones, on retrouvera dans cette suite les acteurs Christopher Lloyd (Retour vers le futur), Steve Buscemi (Broadwalk Empire), Thandiwe Newton (Westworld), Joanna Lumley (Double Piège, Absolutely Fabulous), Haley Joel Osment (Le Sixième Sens), Heather Matarazzo (Princesse malgré elle) et Billie Piper (Doctor Who). Lady Gaga est également annoncée dans le rôle d'une mystérieuse professeure.

Si de nouveaux acteurs rejoignent le casting, d'autres sont partis. C'est le cas de Percy Hynes White, interprète de Xavier dans la saison 1, qui avait été accusé d'agression sexuelle à la fin de l'année 2023. Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka) est également absente, tandis que Jamie McShane (Sheriff Donovan Galpin) revient en tant que "guest" et sera moins présent.

La saison 2 de Mercredi arrive sur Netflix. La sortie se fera en deux parties, et les dates sont déjà fixées : les quatre premiers épisodes sont mis en ligne le 6 août 2025 à 9h01. Il faudra patienter jusqu'au 3 septembre pour découvrir les quatre épisodes suivants.

Mercredi était attendue au tournant, mais Tim Burton a réussi à séduire les critiques qui encensent les huit épisodes disponibles sur la plateforme de streaming. Allociné a "adoré [...] cette série branchée sur 10 000 volts, qui ne cesse de changer de forme et de genre". Fantastique, horreur, drame pour ados, thriller, il y en a pour tous les goûts. Pour Télérama, cette "série d'horreur teenage cherche à faire le grand écart générationnel, et y réussit plutôt bien". De son côté, Télé Loisirs salue "un spectacle réunissant tous les codes du teen drama [...] mais on retrouve bel et bien les thématiques chères au cinéaste".

Les critiques sont également formelles sur l'esthétique de la série Mercredi, mais aussi sur l'interprétation des acteurs. Mention spéciale à Jenna Ortega dans le rôle-titre : "son investissement est à la hauteur du personnage" pour le média spécialisé dans l'actualité TV, quand Ouest-France estime qu'elle "porte avec brio la série sur ses épaules". Pour le quotidien régional, "Netflix signe un joli coup avec cette nouvelle version de Mercredi, qui saura contenter petits et grands". Rappelons toutefois que la série est déconseillée aux moins de 13 ans.

Synopsis - Mercredi Addams est désormais étudiante à la Nevermore Academy. Alors qu'elle apprend à maîtriser ses pouvoirs psychiques, elle doit déjouer une série de meurtres monstrueux qui terrorisent la ville, et résoudre le mystère auquel ont été mêlés ses parents il y a 25 ans.

Jenna Ortega : Mercredi Addams

Catherine Zeta-Jones : Morticia Addams

Luis Guzman : Gomez Addams

Isaac Ordonez : Pugsley Addams

Emma Myers : Enid Sinclair

Hunter Doohan : Tyler Galpin

Joy Sunday : Bianca Barclay

Gwendoline Christie : la directrice Larissa Weems

Jamie McShane : Shérif Galpin

Percy Hynes White : Xavier Thorpe (saison 1)

Naomi J. Ogawa : Yoko Tanaka (saison 1)

Moosa Mostafa : Eugene Ottinger

Georgie Farmer : Ajax Petropolus

Riki Lindhome : Docteur Valerie Kinbott (saison 1)

Christina Ricci: Marilyn Thornhill (saison 1)

Christopher Lloyd (saison 2)

Steve Buscemi (saison 2)

Thandiwe Newton (saison 2)

Joanna Lumley (saison 2)

Haley Joel Osment (saison 2)

Heather Matarazzo (saison 2)

Billie Piper (saison 2)

Avant Jenna Ortega, c'était Christina Ricci qui a incarné Mercredi Addams dans le film "La famille Addams" de Barry Sonnenfeld sorti en 1991. Les fans se demandent donc naturellement si l'actrice fait son retour dans la série Netflix. En effet, Christina Ricci fait une apparition dans Mercredi, mais non pas en tant que Mercredi Addams plus âgée : elle incarne en effet Marilyn Thornhill.

Mercredi est une série à voir exclusivement en streaming : c'est Netflix qui se charge de diffuser cette suite de La famille Addams. Il suffit donc d'avoir un compte sur la plateforme pour découvrir sur smartphone, tablettes, ordinateur, console ou Smart TV la série réalisée par Tim Burton.