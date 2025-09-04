Mercredi : une saison 3 est-elle prévue sur Netflix ? A quelle date ?

La saison 2 de "Mercredi" a pris fin le 3 septembre 2025. Les fans peuvent-ils déjà espérer une suite ? Voici tout ce que l'on sait déjà sur la saison 3 de la série.

La saison 2 de Mercredi s'est achevée sur Netflix le 3 septembre 2025. Le final est venu rebattre les cartes pour de nombreux personnages principaux, laissant les fans sur leur faims et impatients de connaître la suite. Rassurez-vous, la série extrêmement populaire sur la plateforme de streaming sera bel et bien de retour prochainement : la saison 3 a été confirmée avant même la mise en ligne de la saison 2.

Pour l'heure, on sait peu de choses sur la suite de Mercredi. La date de sortie de la saison 3 n'a pas encore été dévoilée. Si le timing de sortie est respecté par Netflix, on peut s'attendre à voir la suite dans deux ou trois ans (la saison 1 est sortie en novembre 2022, la saison 2 à l'été 2025). Probablement courant 2027 puisque la production pourrait débuter entre la fin d'année 2025 et l'année 2026 . De son côté, la plateforme de streaming n'a annoncé aucune date de sortie.

Auprès de Tudum, site officiel de Netflix, les créateurs de la série préparent déjà "la meilleure saison possible". Au programme de la saison 3 : "continuer d'approfondir les personnages tout en étendant le monde de Nevermore et de Mercredi". On devrait également découvrir de nouveaux membres de la famille Addams... et encore plus de secrets les concernant !

Synopsis - Mercredi Addams est désormais étudiante à la Nevermore Academy. Alors qu'elle apprend à maîtriser ses pouvoirs psychiques, elle doit déjouer une série de meurtres monstrueux qui terrorisent la ville, et résoudre le mystère auquel ont été mêlés ses parents il y a 25 ans.

Jenna Ortega : Mercredi Addams

Catherine Zeta-Jones : Morticia Addams

Luis Guzman : Gomez Addams

Isaac Ordonez : Pugsley Addams

Emma Myers : Enid Sinclair

Hunter Doohan : Tyler Galpin

Joy Sunday : Bianca Barclay

Gwendoline Christie : la directrice Larissa Weems

Jamie McShane : Shérif Galpin

Percy Hynes White : Xavier Thorpe (saison 1)

Naomi J. Ogawa : Yoko Tanaka (saison 1)

Moosa Mostafa : Eugene Ottinger

Georgie Farmer : Ajax Petropolus

Riki Lindhome : Docteur Valerie Kinbott (saison 1)

Christina Ricci: Marilyn Thornhill (saison 1)

Christopher Lloyd (saison 2)

Steve Buscemi (saison 2)

Thandiwe Newton (saison 2)

Joanna Lumley (saison 2)

Haley Joel Osment (saison 2)

Heather Matarazzo (saison 2)

Billie Piper (saison 2)

Mercredi est une série à voir exclusivement en streaming : c'est Netflix qui se charge de diffuser cette suite de La famille Addams. Il suffit donc d'avoir un compte (payant, moyennant 7,99 euros par mois à 21,99 euros par mois selon l'offre souscrite) sur la plateforme pour découvrir, sur smartphone, tablettes, ordinateur, console ou Smart TV, la série réalisée par Tim Burton.