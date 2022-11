Willow série : ce qu'il faut savoir avant de regarder cette suite sur Disney+

WILLOW SERIE. C'est le grand jour pour les amateurs du film Willow. Près de 35 ans après, le long-métrage de Ron Howard s'offre une suite sous la forme d'une série sur Disney+.

[Mis à jour le 30 novembre 2022 à 9h00] Près de 35 ans après sa sortie, le film fantastique Willow trouve une suite en série sur Disney+. Devenu culte pour toute une génération d'enfants de la fin des années 80 aux années 90, Willow est un film d'aventure dans un univers de fantasy où un jeune Nelwyn se découvre véritable aventurier et magicien dans une quête pour sauver un bébé prophétisé comme sauveur du monde sur lequel règne la terrible reine Bavmorda. Dans ses aventures, Willow rencontre le guerrier Madmartigan, un humain à la morale douteuse mais au grand cœur qui va l'aider dans sa quête et tomber amoureux de la princesse Sorsha, fille de la reine maléfique qui elle aussi finira par lui rendre son amour. Au terme d'une grande bataille, Bavmorda est déchue et Willow rentre chez lui, accueilli par les autres Nelwyn en héros et désormais magicien à part entière.

En 2022, Willow revient sur le devant de la scène avec une suite sous la forme d'une série sur Disney++. Plusieurs acteurs reprennent leur rôle à l'image de Warwick Davis, de retour dans le rôle de Willow. Joanne Whalley est également au casting de cette série dans le rôle de Sorsha, désormais reine du royaume de Tir Asleen libéré du joug de sa mère. Si l'on en croit les bandes-annonces révélées par Lucasfilm et Disney avant la diffusion, d'autres reviendront également : Phil Fondacaro, le guerrier Nelwyn nommé Vohnkar, mais aussi Kevin Pollack dans le rôle du lutin Rool. A ce stade, rien n'indique que Val Kilmer apparaît dans la série suite de Willow. L'acteur qui campait pourtant Madmartigan, le deuxième rôle principal du film de Ron Howard, est souffrant. Il lutte en effet contre un cancer de la gorge depuis plusieurs années.

Ron Howard, qui réalisait le film original, ne reprend pas la caméra pour cette suite mais sert comme producteur exécutif de cette série créée par Jonathan Kasdan, scénariste entre autres de Solo : a Star Wars Story. La série, composée de 8 épisodes, met en scène le retour de Warwick Davis dans le rôle titre. Côté scénario, on suivra une nouvelle aventure menée par un groupe de héros accompagnés de Willow dans une quête vers des terres reculées où ils devront tout faire pour sauver leur monde d'une grande catastrophe.

Juste à temps pour émerveiller le public pour la période de fin d'année, la série Willow a commencé sa diffusion en exclusivité sur la plateforme Disney+ le 30 novembre 2022 avec un premier épisode. Au total, les huit épisodes de la série Willow sont prévus pour une diffusion du 30 novembre au 18 janvier 2023.

Si Warwick Davis reprend le rôle titre de Willow près de 35 ans après le premier film de Ron Howard, aucune information n'a pour l'heure filtré quant à une potentielle apparition de Val Kilmer dans la série. Et pour cause, l'acteur lutte contre la maladie depuis plusieurs années.

Warwick Davis : Willow

: Willow Ruby Cruz : Kit

: Kit Erin Kellyman : Jade

: Jade Ellie Bamber : Dove

: Dove Joanne Whalley : Sorsha

: Sorsha Tony Revolori

Amar Chadha-Patel

Rosabelle Laurenti Sellers

Graham Hughes : Serius

: Serius Dempsey Bryk

La série Willow est composée de huit épisodes diffusés à rythme hebdomadaire exclusivement sur Disney+. Pour les fans du film fantastique culte de 1988, c'est l'occasion de retrouver le personnage campé par Warwick Davis ainsi qu'une nouvelle galerie de personnages dans une nouvelle aventure.