Pinocchio sur Netflix : faut-il voir le film de Guillermo del Toro ? Critique

PINOCCHIO. Le héros de romans italiens a droit à une revisite sur Netflix, signée Guillermo del Toro. Le cinéaste mexicain signe un film puissant et superbe sur le deuil. Critique.

[Mis à jour le 9 décembre 2022 à 9h00] L'année 2022 aura offert deux versions de Pinocchio. La première, adaptation en live action du dessin animé Disney, est sorti sur la plateforme de streaming en septembre. La seconde vient de débarquer sur Netflix ce 9 décembre 2022. Il serait tentant de jouer aux jeux des sept différences, mais la comparaison ne serait pas flatteuse pour le premier tant Guillermo del Toro livre ici une version personnelle et visuellement superbe de la marionnette au nez qui s'allonge.

Pinocchio sur Netflix adapte le conte italien de Carlo Collodi en film d'animation, grâce au stop motion (de véritables objets, ici des marionnettes, permettent de créer l'illusion du mouvement) qui donne au long-métrage une poésie et un rythme captivant. Ici, l'intrigue se situe dans l'Italie de Mussolini et permet à Guillermo del Toro de déployer le discours antifasciste qu'il développait déjà dans Le labyrinthe de Pan. Mais c'est surtout son propos sur la mort, la filiation et le deuil impossible d'un enfant qui fait la force de ce récit emprunt d'une poésie folle. Une nouvelle sortie streaming à ne pas rater !

Synopsis - Guillermo del Toro et Mark Gustafson revisitent le classique pour enfants écrit par Carlo Collodi. A l'aube de la Seconde guerre mondiale en Italie, un menuisier détruit par la mort de son fils, Geppetto construit dans un moment de désespoir une marionnette de bois à son effigie. Celle-ci prend miraculeusement vie et se comporte comme un véritable petit garçon.

Pinocchio par Guillermo del Toro était l'une des sorties streaming les plus attendues des cinéphiles pour la fin d'année 2022. Le film d'animation en stop-motion est à découvrir sur Netflix juste avant les fêtes de fin d'année. C'est en effet le 9 décembre 2022 que les abonnés français ont pu commencer à découvrir ce long-métrage revisitant ce classique de la littérature italienne.

Gregory Mann : Pinocchio (voix originale)

Ewan McGregor : Sebastian J. Cricket (voix originale)

David Bradley : Geppetto (voix originale)

Tilda Swinton : Esprit du bois et la Mort (voix originale)

Christoph Waltz : Comte Volpe (voix originale)

Finn Wolfhard : Candlewick (voix originale)

Cate Blanchett : Spazzatura (voix originale)

John Turturro : docteur (voix originale)

Ron Perlman : Podesta (voix originale)

Tim Blake Nelson : les lapins noirs (voix originale)

Burn Gorman : le prêtre (voix originale)

Gaël Raës : Pinocchio, Carlo (voix française)

Pierre Santini : Geppetto (voix française)

Jacques Verzier : Count Volpe (voix française)

Michel Lerousseau : Cricket (voix française)

Thierry Hancisse : Podesta (voix française)

Anne Alvaro : la Mort et l'Esprit de la forêt (voix française)

Aloïs Agaësse-Mahieu : Candlewick (voix française)

Jérémy Prévost : le prêtre (voix française)

Pinocchio de Guillermo del Toro ne passe pas par les écrans de cinéma puisqu'il sort directement en streaming. Pour le voir, il suffit simplement d'avoir un abonnement actif à Netflix. Notons qu'aucune autre plateforme ne le proposera au visionnage.