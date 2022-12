Harry & Meghan : bande-annonce du documentaire Netflix sur le couple royal

HARRY MEGHAN NETFLIX. Le Prince Harry et Meghan Markle vont se mettre en scène dans un documentaire Netflix à venir prochainement. Les premières images.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sortent du silence. Le couple princier, qui a quitté la famille royale en janvier 2020, font l'objet d'un documentaire pour Netflix intitulé Harry & Meghan. L'objectif ? Donner "leur version des faits". Ce documentaire événement devrait revenir sur la naissance de leur romance, les grands moments de leur vie de couple, mais également répondre aux rumeurs de tension avec le reste de la famille royale et dévoiler les coulisses sur leur départ de la famille royale.

C'est en tout cas ce que laisse entendre la bande-annonce du documentaire, à voir un peu plus bas. Notons par ailleurs que celle-ci a été partagée par Netflix alors que le prince William et son épouse Kate Middleton sont aux Etats-Unis, pays de résidence du prince Harry et de Meghan Markle. Ces derniers n'ont pas réagi à la mise en ligne de la bande-annonce, tout comme Buckingham Palace.

Pour l'heure, la date de sortie de Harry & Meghan n'est pas connue. Netflix assure sur ses réseaux sociaux que le documentaire sera "bientôt disponible", sans avancer de date de mise en ligne. Ce qui est certain, c'est que quelques mois après la mort de la reine Elizabeth, Harry & Meghan devrait faire l'événement sur la plateforme de streaming.

Voir la bande-annonce d'Harry & Meghan

Quelle date pour le documentaire Netflix sur Harry et Meghan Markle ?

