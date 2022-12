"Harry & Meghan" : ce que l'on apprend dans le documentaire Netflix

HARRY MEGHAN NETFLIX. Netflis a mis en ligne la première partie du documentaire "Harry & Meghan" ce jeudi 8 décembre 2022. Le point sur les révélations du couple.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 14h09] Harry & Meghan, série documentaire événement sur le couple royal, a dévoilé sa première partie ce jeudi 8 décembre 2022. Trois épisodes sont en ligne sur Netflix, avant de découvrir la seconde partie jeudi 15 décembre. Dans ce documentaire, les Sussex, qui ont abandonné la famille royale en 2020, racontent leur version de leur histoire, de leur rencontre jusqu'au départ de "l'institution". Ceux qui se surnomme "H" et "M" reviennent principalement sur leur romance et sur le harcèlement médiatique qu'ils ont pu subir.

Si Netflix précise en préambule que les entretiens ont été réalisés avant le mois d'août, notons que ces trois premiers épisodes sortent tout de même trois mois jour pour jour après le décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. La plateforme de streaming précise également dans son carton d'ouverture que "la famille royale s'est refusée à tout commentaire sur le documentaire". Ci-dessous, retrouvez toutes les informations révélées par le couple princier dans le documentaire Netflix.

Pourquoi Harry et Meghan ont quitté la famille royale

Harry & Meghan débute sur le départ du couple de la famille royale en 2020. Le prince Harry justifie cette décision par le besoin de "protéger [sa] famille, surtout [sa] femme et [son] fils Archie". Ces premières images sont à charge contre les médias britanniques et les critiques qui ont pu êtres faites dans la presse sur Meghan Markle depuis leur mariage. "Je comprends qu'il y ait des gens qui désapprouve ce que j'ai fait [quitter la famille royale] et la manière dont je l'ai fait, explique le prince Harry, mais je savais que je devais faire tout mon possible pour protéger ma famille, surtout après ce qui est arrivé à ma mère. Il était impossible que l'histoire se répète."

La rencontre de Harry et Meghan

Le premier épisode se focalise sur la naissance de leur histoire d'amour dans le secret le plus total. Le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés en juillet 2016, alors que celle qui était encore actrice était en voyage en Europe avec des amies et se disait "déterminée à rester célibataire". Mais plus surprenant, le couple s'est rencontré sur... Instagram, par une amie commune. Rapidement, ils se donnent rendez-vous à Londres. "Il était tellement drôle, c'était tellement agréable", se souvient Meghan Markle. Le rendez-vous était tellement réussi qu'ils se retrouvent le lendemain pour un dîner, avant qu'elle reparte pour les Etats-Unis.

"Très vite, ils ont su qu'ils voulaient que ça soit sérieux", se souvient l'une de leurs amies. En raison du harcèlement des paparazzis, le prince Harry et Meghan Markle décident de garder leur relation secrète pendant plusieurs mois. "Je savais que pour que ça fonctionne, il fallait garder le secret le plus longtemps possible", commente le prince britannique. "C'était facile, sans prise de tête", se souvient Meghan Markle. Le déclic a lieu lors d'un voyage au Botswana durant 5 jours, alors qu'ils ne s'étaient plus vus depuis un mois, ce qui a soudé définitivement leur couple. Leur relation est révélée publiquement le 30 octobre 2016.

Harcelés par les paparazzi

Le documentaire Harry & Meghan sur Netflix traite particulièrement du rapport lié au couple princier avec la presse et les paparazzi. On peut ainsi voir le prince Harry et Meghan Markle être suivis par des photographes, des unes de journaux insultantes, ou encore du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. "Ma maison était encerclée par des hommes dans leur voiture, tout le temps, attendant que je fasse quelque chose", se souvient celle qui était alors actrice dans Suits et vivait à Toronto en 2016. "Ils avaient payé des voisins pour installer des caméras dans mon jardin [...] C'était effrayant, mon visage était partout, les tabloïds s'immisçaient partout."

La situation dégénère à tel point que les paparazzis envahissent son lieu de travail, essayant de prendre des clichés de Meghan Markle durant les tournages. "Cela a commencé à devenir dangereux", se souvient une productrice de Suits, "personne ne savait comment gérer cette nouvelle normalité." Meghan Markle avoue ainsi dans le documentaire être allé se plaindre à la police du harcèlement des paparazzis, mais les autorités n'ont pas agi avant qu'elle ne reçoive une menace de mort. "Je n'avais jamais rien connu d'aussi extrême avec les médias, et pourtant j'ai travaillé avec bien des célébrités", se souvient Steve Davies, son ancien garde du corps. "Notre relation est devenu un mélange de courses poursuites, de trajets dans le secrets et de dissimulation, cite Harry, ce qui n'est pas la manière la plus saine de commencer une relation."

Accusations de racisme

Le documentaire Harry & Meghan revient sur l'acharnement de la presse sur le couple princier. La mère de la duchesse de Sussex en est persuadée : les critiques des médias sont liées aux "questions de race". Des titres racistes de médias sont montrés dans le second épisode pour étayer ce propos, datant de 2016. "La consigne de la famille royale était de ne pas faire de commentaire", se rappelle le Prince Harry. "Mais ce qu'il fut comprendre, c'est que concernant ma famille, tout ce qu'elle vivait, ils l'avaient vécu aussi, c'était comme un rite de passage. Et j'ai dit : la différence ici, c'est le racisme." "C'était horrible, se souvient Meghan Markle, mais j'ai tenu bon et je n'ai rien dit". Le prince Harry explique avoir été obligé d'intervenir huit jours après l'officialisation de leur relation.

Mais qu'en est-il de la famille royale et des accusations de racisme ? Le prince Harry reconnaît dans le documentaire qu'il y a "beaucoup de préjugés inconscients. Personne n'est responsable, mais une fois qu'on le comprend et qu'on l'identifie, il faut arranger les choses. C'est une prise de conscience, c'est le minimum. C'est un travail constant pour tout le monde, moi compris." Le prince Harry en profite pour revenir sur la fois où il s'est déguisé en nazi, avouant qu'il s'agit de "l'une des pires erreurs de [sa] vie. J'ai eu tellement honte après, j'ai voulu me rattraper ensuite. J'en ai tiré une leçon."

Les relations entre Meghan Markle et la famille royale

Dans le documentaire Netflix, le couple princier revient sur des moments marquants de leur vie de couple. Et le prince Harry se souvient très bien de la rencontre entre sa grand-mère, la reine Elisabeth II, et sa compagne. "[Meghan] ne connaissait rien du déroulement de la rencontre. Elle a été très surprise du système". Meghan Markle se souvient que c'était "surréaliste", et qu'elle a appris qu'elle allait rencontrer la reine seulement quelques minutes auparavant. "C'était très intense. Quand elle est partie,[les cousins de Harry] m'ont dit : 'tu t'en es bien sortie !' Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait."

Pour le prince Harry, lorsque la famille royale a rencontré Meghan Markle, "ils étaient très impressionnés, certains ne savaient pas où se mettre. Je crois qu'ils étaient surpris que le rouquin ait pu sortir avec une femme aussi belle et intelligente. Mais le fait que ça soit une actrice américaine est surement ce qui a le plus obscurci leur jugement au départ." La duchesse de Sussex se souvient avoir été négativement cataloguée par les britanniques en raison de son métier.

Dans l'épisode 2, Meghan Markle relate brièvement sa rencontre avec son beau-frère, William, et sa belle-soeur, Kate Middleton. Sans rentrer dans le détail de leur relation, elle explique son décalage entre sa chaleur américaine avec le formalisme anglais. "J'étais en jean et pieds nus. Je suis très tactile, je l'ai toujours été, et je ne savais pas que c'était très dérangeant pour beaucoup d'anglais", se souvient-elle. "Je crois que j'ai compris très vite que le formalisme extérieur était aussi de mise en privé". Meghan Markle se souvient dans l'épisode 3 d'un "extraordinaire" souvenir d'un Noël passé avec la famille royale. "Il y avait tant d'énergie et d'amusement". A propos du prince Philip, elle explique l'avoir trouvé "formidable" et que ça s'était "très bien passé".

La demande en mariage

Le documentaire Netflix dévoile les coulisses de la demande en mariage. Elle a eu lieu en novembre 2017, en Grande-Bretagne. Le prince Harry confie vouloir le faire plus tôt, mais a dû attendre l'autorisation de la reine Elisabeth avant de faire sa demande. "J'ai dû sortir la bouteille de champagne pendant qu'elle préparait le poulet, et ça lui a mis la puce à l'oreille", se souvient-il. "Je n'étais pas sûre qu'elle dirait oui. Dans le jardin, devant les bâtiments du personnels, j'ai allumé 15 bougies. J'ai mis le genou au sol, évidemment."

L'enfance du prince Harry

Le prince Harry revient également sur son enfance au sein de la famille royale dans ce documentaire Netflix. "Mon enfance était pleine de rires, de bonheur et d'aventures. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma mère, c'est comme si je les avais inconsciemment refoulés." Il avoue toutefois se souvenir avoir grandi entouré de paparazzis. "Dans la famille, au sein du système, le conseil qu'on nous donne c'est : ne réagis pas. Il y avait toujours la pression de l'opinion, avec son lot de drames, de stress et de larmes.. Je les voyais constamment sur le visage de ma mère."

Le prince Harry n'hésite pas à dire qu'il a été "très mal à l'aise" par le "harcèlement" de la presse durant son enfance, ce qui a été également très pénible à vivre pour Lady Diana, et particulièrement après sa séparation avec le prince Charles. "J'ai vu, j'ai vécu et j'ai appris des choses sur la douleur et la souffrance des femmes qui se marient à cette institution", commente le prince Harry. Il avoue ainsi que ça a pu être compliqué dans sa vie amoureuse avant de rencontrer Meghan Markle.

La mort de Lady Diana vue par le prince Harry

Dans ce documentaire, le prince Harry revient également sur la mort tragique de sa mère, Diana Spencer, dans un accident de voiture après avoir été pourchassée par des paparazzis à Paris le 31 août 1997. "Il a fallu porter deux casquettes. D'un côté, nous étions deux fils, souhaitant pleurer et faire le deuil de notre mère disparue. Mais il fallait aussi dissimuler nos émotions, sortir, serrer des mains. La Grande-Bretagne a fait de nous ses enfants et ça a été très difficile pour William et moi. A partir de là, tout ce qu'avait vécu notre mère nous est arrivé à nous aussi." Le prince Harry estime dans le documentaire que la couverture de son quotidien dans la presse, durant son adolescente, n'était pas nécessairement fausse, mais exagérée. Il se souvient surtout des paparazzis qui pouvaient le poursuivre dans les rues : "C'était trop. Tout était tellement intense."

La trahison du père de Meghan

Le père de Meghan Markle a été accusé d'avoir vendu des photos de lui aux tabloïds britanniques quelques jours seulement avant le mariage princier. La duchesse de Sussex a alors appelé son père pour obtenir la vérité. "Je l'ai trouvé très évasif", se souvient-elle, n'arrivant pas à croire son propre père. "J'étais sidérée que Tom [Markle] prenne part à ce cirque", réagit de son côté la mère de Meghan Markle face à Netflix. "Cela a explosé la semaine où j'essayais de l'appeler, il ne me répondait pas, mais à la place il répondait aux questions de TMZ", relate la duchesse. En conséquences, Tom Markle n'assista pas au mariage de sa fille. Après sa crise cardiaque, Meghan Markle n'arrive plus à joindre son père. Elle reçoit alors un SMS suspect de sa part, et se dit persuadée que "ce n'est pas son père". "On a su que son téléphone a été piraté." De son côté, le prince Harry se sent "responsable" que "Meg n'ait plus son père" dans sa vie.

Meghan Markle répond aux critiques de sa demi-soeur

Lors des fiançailles d'Harry et Meghan, des critiques émanant de la famille de la duchesse de Sussex se sont exprimées dans les tabloïds britanniques. Et plus particulièrement la famille du côté de son père : "Ma demi-soeur, que j'avais dû voir une journée, il y a plus de dix ans était subitement partout [...]Il n'y a pas eu de conflit, on n'a jamais été assez proche pour ça. Et je voulais avoir une soeur." Netflix précise que Samantha Markle maintient sa version des faits, et que les médias lui ont attribué des citations qu'elle n'avait jamais prononcées.

La fille de Samantha Markle, à l'inverse, se dit plus proche de Meghan Markle et n'a pas manqué de défendre sa tante dans le documentaire : "vous savez, il y a des gens avec qui on ne peut pas raisonner", dévoile-t-elle en parlant de sa mère. Un scandale a ainsi entaché le mariage d'Harry et Meghan, lorsque cette dernière a été obligée de renoncer à inviter sa nièce, puisque Samantha Markle, la demi-soeur de la duchesse, ne l'était pas non plus. "Cela a été très douloureux", se souvient Meghan Markle, tandis que sa nièce choisit d'en vouloir davantage à sa mère qu'à sa tante.

fiche programme

Harry & Meghan est un documentaire dans lequel le couple princier promet de donner sa version des faits, des débuts de leur romance jusqu'au départ de la famille royale en 2020 pour vivre aux Etats-Unis. Les trailers mis en ligne par Netflix laissent entendre que des révélations seront faites sur le harcèlement des tabloïds envers Meghan Markle, mais aussi leur relation avec Buckingham Palace. Publiquement, Buckingham Palace n'a pas réagi à l'annonce de la série documentaire Harry & Meghan sur Netflix. Selon des sources au palais qui ont été publiées par le Daily Mail, le roi Charles III et son épouse Camilla seraient "un peu lassés" des critiques incessantes du fils cadet du souverain britannique. "Ca va être explosif", annonce également une source chez Netflix auprès de The Mirror. La seconde partie sera à découvrir le 15 décembre.

Voir la bande-annonce d'Harry & Meghan

Quelle date pour le documentaire Netflix sur Harry et Meghan Markle ?

Le prince Harry et Meghan Markle font l'objet d'un documentaire intitulé "Harry & Meghan" sur Netflix. Le couple princier reviendra sur leur romance mais également sur leur départ de la famille royale. Celui-ci sera découpé en deux parties : un volume 1 de trois épisodes qui est sorti le 8 décembre 2022, et un volume 2 pour le 15 décembre 2022.