The Witcher Blood Origin : de quoi parle ce spin-off sur Netflix ?

THE WITCHER BLOOD ORIGIN. Pour Noël, Netflix nous donne rendez-vous dans l'univers de The Witcher avec un spin-off nommé The Witcher : L'héritage du sang porté par Michelle Yeoh. De quoi s'agit-il ?

Avant la troisième saison de The Witcher et le prochain départ de Henry Cavill remplacé par Liam Hemsworth, l'univers Witcher se garnit d'une nouvelle série sur Netflix ! Le 25 décembre, les abonnés à la plateforme leader de la catégorie streaming par abonnement ont rendez-vous avec The Witcher : Blood Origin ou plutôt The Witcher : L'héritage du sang en version française. Il s'agit d'une série spin-off en quatre épisodes qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux origines des sorceleurs 1 200 ans avant la saga de Geralt de Riv campé jusqu'ici par Henry Cavill. Il s'agit ici de suivre sept guerriers dont la quête va mener, dans le courant de ces épisodes, à l'émergence du tout premier sorceleur, un chasseur de monstres modifié génétiquement afin d'augmenter sa force. Dans l'univers de The Witcher, les sorceleurs sont un motif de crainte pour les humains qui les rejettent souvent pour leur différence. Dans la série originale, Geralt est un sorceleur.

Du côté de la production, c'est Declan de Barra qui agit en tant que showrunner et producteur exécutif. Outre ses scénarios pour Vampire Diaries et la série Iron Fist, de Barra a écrit plusieurs épisodes de la série The Witcher dans laquelle il interprète d'ailleurs quatre chansons de la bande originale. Il était donc logique pour lui de poursuivre sa carrière dans l'univers étendu de la saga The Witcher avec ce préquel nommé L'héritage du sang. En ce qui concerne le casting, vous reconnaîtrez également Michelle Yeoh, actrice hong-kongaise de légende qui a récemment joué dans l'excellent Everything, Everywhere, All at Once.

Synopsis - The Witcher : Blood Origin se déroule 1200 ans avant les événements de la série principale et s'intéresse aux temps où sept guerriers exilés du monde des elfes ont fait le choix d'unir leurs forces pour s'élever contre une entité semble-t-il inarrêtable. C'est dans cette quête que naquit le premier sorceleur, bien avant Geralt de Riv.

The Witcher : L'Origine du Sang - le 25 décembre 2022 sur Netflix