Alice in Borderland : à quelle heure sort la saison 2 sur Netflix ?

ALICE IN BORDERLAND SAISON 2. La série Alice in Borderland dévoile sa saison 2 sur Netflix ce jeudi 22 décembre 2022. Mais à partir de quelle heure sortent les épisodes ?

[Mis à jour le 21 décembre 2022 à 17h30] Cela faisait deux ans que les fans d'Alice in Borderland attendaient impatiemment de découvrir la suite des aventures d'Arisu et ses amis. Leur patience est bientôt récompensée, puisque la saison 2 sort sur Netflix ce jeudi 22 décembre 2022. Comme le reste des productions originales et exclusives de la plateforme de streaming, les nouveaux épisodes seront à découvrir à partir de 9h01 pour les abonnés français.

Alice in Borderland est une série télévisée japonaise qui s'inspire du roman graphique Imawa no Kuni no Alice d'Haro Asô. Dans la saison 1, les abonnés Netflix découvraient Arisu, un passionné de jeu vidéo qui se retrouvait dans un Tokyo alternatif désert où il devait se soumettre à différentes épreuves pour survivre. Il y rencontrait Usagi, une jeune femme vouée au même sort que lui. Au casting d'Alice in Borderland, on retrouve Kento Yamazaki, vu dans Kingdom, et Tao Tsuchiya de Library War : Book of memories.

Alice in Borderland a été la surprise de la fin d'année 2020. Les abonnés de Netflix ont pu découvrir la première saison le 10 décembre 2020. Deux ans plus tard, de nouveaux épisodes sortent enfin sur la plateforme de streaming : c'est le 22 décembre 2022 que l'on peut découvrir Alice in Borderland saison 2, toujours sur Netflix. Pour voir les nouveaux épisodes, il suffit d'avoir un compte sur le site !