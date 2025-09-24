Alice in Borderland : à quelle heure sort la saison 3 sur Netflix ?

La suite de la série japonaise arrive ce jeudi sur la plateforme de streaming par abonnements.

Sommaire Synopsis

Casting

Streaming

Des jeux de survie, de la violence, une série asiatique diffusée sur Netflix... La ressemblance avec Squid Game est frappante. Les fans de la série coréenne peuvent découvrir, si ce n'est pas déjà fait, Alice in Borderland ! Cette fiction japonaise est l'adaptation du roman graphique Imawa no Kuni no Alice d'Haro Asô.

L'intrigue suit Arisu et ses meilleurs amis, dont le quotidien bascule lorsqu'ils sont propulsés dans un Tokyo alternatif et désert. Leurs jours sont comptés, mais ils peuvent gagner des "points de vie" pour survivre plus longtemps. Seul bémol : il faut remporter la victoire lors de jeux mortels.

Alice in Borderland est composée de trois saisons. La dernière est mise en ligne sur Netflix ce jeudi 25 septembre 2025. Comme toutes les productions originales de la plateforme, il faut toutefois patienter jusqu'à 9h01 avant que les épisodes soient disponibles.

Dans cette saison 3 (qui s'étend au-delà de la première série de mangas originelle), Arisu et Usagi coulent des jours heureux dans la vie réelle après avoir vaincu la reine de coeur et s'être mariés. Jusqu'au jour où Usagi est enlevée par un mystérieux savant obsédé par l'au-delà. Pour la sauver, Arisu est obligé de retourner dans Borderland... Il va toutefois devoir affronter une nouvelle étape dangereuse : le Joker, l'un des grands mystères de cet univers alternatif...

La saison 3 est-elle la dernière ?

La question est désormais de savoir si la saison 3 d'Alice in Borderland est bel et bien la fin de la série Netflix. Difficile d'en être certain, puisque l'intrigue du manga originel s'achève à la fin de la saison 2 et que les producteurs ont tout de même fait le choix de poursuivre au-delà. Notons toutefois que la suite du manga, Alice in Borderland : Retry est sortie en 2021. Composée de deux tomes, on peut s'attendre à ce que l'intrigue de la saison 3 adapte cette phase. Et puis après, est-ce définitivement terminé ? Dans le trailer de l'ultime salve d'épisodes, il est toutefois indiqué que le Joker est "la dernière carte"... De quoi annoncer la "dernière saison" ? On peut donc s'attendre à ce que ça soit la dernière... à moins d'une nouvelle pirouette scénaristique.

Synopsis - Arisu, un passionné de jeux vidéos désabusé, se retrouve projeté dans un Tokyo alternatif désert. Seule une autre jeune femme, Usagi, est dans la même situation. Ils vont devoir relever plusieurs épreuves mortelles pour espérer survivre dans cet univers, et en comprendre les rouages et les mystères.

Kento Yamazaki : Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya : Yuzuha Usagi

Nijiro Murakami : Shuntaro Chishiya

Yûtarô Watanabe : Kodai Tatta

Shô Aoyagi : Aguni Morizono

Ayaka Miyoshi : Ann Rizuna

Dôri Sakurada : Suguru Niragi

Aya Asahina : Hikari Kuina

Tsuyoshi Abe : Keiichi Kuzuryu

Riisa Naka : Mira Kano

Takanobu Shiohara

Kenji Takagi

Seiya Goto

Yuzuru Yuyama

Où voir Alice in Borderland en streaming ?

Alice in Borderland est une série japonaise dont la troisième saison sort le 25 septembre 2025. Pour la découvrir, il faut un abonnement à la plateforme de streaming Netflix, qui met en ligne chacun des épisodes. L'accès au site se fait par abonnement, avec plusieurs offres proposées : 7,99 euros/mois pour l'abonnement avec publicités, 14,99 euros par mois pour l'abonnement standard sans pub, et 21,99 euros par mois pour l'abonnement premium.