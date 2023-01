Kaleidoscope : dans quel ordre regarder la nouvelle série Netflix ?

KALEIDOSCOPE NETFLIX. La nouvelle série de Netflix, "Kaleidoscope", a la particularité de pouvoir se voir dans l'ordre que l'on souhaite. Quelles sont les différences et quel ordre privilégier ?

Kaleidoscope est la nouvelle curiosité à voir sur Netflix. La plateforme de streaming a mis en ligne cette série racontant un braquage qui se déroule sur 25 ans. Avec une particularité notable : il est possible de voir les épisodes dans n'importe quel ordre. Une nouveauté qui ne manque pas d'amuser les abonnés de la plateforme de streaming qui se sont prêtés au jeu.

Mais alors, dans quel ordre vaut-il mieux regarder Kaleidoscope ? Le choix vous appartient totalement et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Le créateur de la série, Eric Garcia, déconseille toutefois au micro de Metacritic de débuter son visionnage par l'épisode Blanc : "Ce n'est pas construit pour regarder Blanc en premier, si vous le faites, vous saurez dès le départ ce qu'il se trame et ce serait moins satisfaisant que de le voir en dernier". Notons également que l'épisode Rose peut également être vus vers la fin, puisqu'il raconte les événements six mois plus tard. Sur Twitter, Netflix a proposé différentes options à ses abonnés, en fonction de ses préférences. Nous vous les listons ci-dessous, à vous de faire votre choix désormais !