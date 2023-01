The Pale Blue Eye : l'enquête Netflix avec Edgar Allan Poe inspirée d'une histoire vraie ?

"The Pale Blue Eye" est le nouveau film qui fait sensation sur Netflix avec Christian Bale et Harry Melling dans le rôle d'Edgar Allan Poe.

The Pale Blue Eye est la dernière sensation à découvrir sur Netflix. Ce film porté par Christian Bale et Harry Melling est sorti sur la plateforme de streaming le 6 janvier 2023. Les abonnés peuvent découvrir une enquête policière qui se déroule en 1830 au sein d'une académie militaire et qui met en scène un certain... Edgar Allan Poe, joué par Harry Melling (Harry Potter). Si le film le montre dans sa jeunesse alors qu'il est seulement un cadet excentrique, rappelons qu'il deviendra l'un des poètes et romancier les plus influents du XIXe siècle.

Face à la présence de cet écrivain bien connu du public au sein de l'intrigue, on peut légitimement se demander si The Pale Blue Eye est inspiré d'une histoire vraie. Ce n'est pas le cas, l'intrigue policière que les abonnés peuvent suivre dans le film réalisé par Scott Cooper, et son enquête avec Augustus Landor (Christian Bale) est totalement fictive. Néanmoins, Edgar Allan Poe s'est bien retrouvé dans les rangs de l'académie militaire de West Point en 1830 et a bien perdu sa mère adoptive, comme le personnage du film. Notons que The Pale Blue Eye est l'adaptation d'un livre de Louis Bayard.