You saison 4 : Joe traqué dans la bande-annonce, quelle date de sortie ?

YOU. Une nouvelle bande-annonce de la série "You" a été dévoilée sur Netflix, avant la mise en ligne de la première partie de la saison 4 le 9 février prochain.

Joe Goldberg est bientôt de retour. Et cette fois, c'est lui la proie. La première partie de la saison 4 de You est à découvrir sur Netflix le 9 février prochain. Et autant dire que celle-ci réserve des surprises aux fans de la série, puisque le personnage incarné par Penn Badgley se retrouve pourchassé par un autre tueur.

Dans la prochaine saison de You, Joe a déménagé à Londres et a changé d'identité pour tout reprendre à zéro. Mais le passé promet de rattraper le psychopathe qui développe une nouvelle obsession pour Kate, même si Marienne reste bien présente dans son esprit. Cette première partie de la série Netflix s'est dévoilée dans une bande-annonce à voir ci-dessous. Rappelons que la saison 4 de You est découpée en deux parties. Les cinq premiers épisodes sont à voir le 9 février, et les cinq suivants seront dévoilés un mois plus tard, le 9 mars.

