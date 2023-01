Welcome to Chippendales : la série est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

WELCOME TO CHIPPENDALES DISNEY+. Nouvelle série à découvrir sur Disney+ en France à partir du 11 janvier, Welcome to Chippendales s'intéresse au parcours sombre de Steve Banerjee, fondateur du club de strip-teaseurs.

En diffusion sur Disney++ à partir du mercredi 11 janvier 2023, la série Welcome to Chippendales s'intéresse au parcours en dents de scie de Somen "Steve" Banerjee, fondateur du club de strip-tease masculin du même nom. Au-delà du strass, des paillettes et des muscles saillants, l'avènement de cet empire du divertissement pour adultes s'est fait dans des conditions plus que sombres que nous dévoilera la série créée par Robert Siegel (Pam & Tommy). Adaptée du livre intitulé "Deadly Dance : The Chippendales Murders" de K. Scot Macdonald et Patrick MontesDeOca, Welcome to Chippendales est centré sur le personnage de Somen Banerjee (joué par Kumail Nanjiani, vu dans Les Eternels et Silicon Valley), prêt à tout pour s'accrocher à son succès. La série est disponible sur Disney+ depuis le 11 janvier 2023 en France après sa diffusion américaine sur Hulu. Pour rappel, cette série est classée 18+ sur Disney+, il est donc nécessaire d'activer le contrôle parental de Disney+ pour pouvoir y accéder.

Attention, spoilers potentiels de la série dans ce paragraphe. Né en 1946 à Mumbai, Somen Banerjee a immigré aux Etats-Unis où il a d'abord été gérant d'une station service et d'un club de backgammon ayant mis la clé sous la porte. Par la suite, il achète un club nommé "Destiny II" qu'il transformera en boîte de nuit. A partir de 1979, son club connaît un succès fou grâce à un numéro de strip-tease masculin visant un public féminin. C'est le début de l'empire Chippendales. Mais tout n'est pas pour autant rose pour celui qui se fait désormais appeler Steve Banerjee. Rendu furieux par le producteur de son spectacle et par d'anciens danseurs devenus compétiteurs, Banerjee entre dans une spirale criminelle et embauche un assassin pour faire disparaître ceux qui le gênent. Ayant plaidé coupable d'incendie criminel, de racket et d'avoir commandité des assassinats, il est condamné à 26 ans de prison. Somen Banerjee est retrouvé pendu dans sa cellule le 23 octobre 1994.

La fiche série

Synopsis : Véritable saga, "Welcome to Chippendales" suit les aventures scandaleuses de Somen "Steve" Banerjee, un immigrant indien devenu le fondateur du plus grand empire de strip-tease masculin au monde. Obsédé par la richesse et le pouvoir, il est prêt à éliminer quiconque se trouve sur son chemin, pour assouvir son ambition.

La série Welcome to Chippendales a été diffusée aux Etats-Unis fin décembre 2022 sur Hulu. En France, la série est disponible en exclusivité en streaming sur Disney+, le service de streaming par abonnement de Disney+. Il faut donc souscrire un abonnement à la plateforme pour pouvoir regarder la série dans l'Hexagone.

A noter par ailleurs que la série Welcome to Chippendales est classée 18+ sur Disney+ pour contenus sexuels et violents. Pour la regarder, il vous faut donc activer le contrôle parental sur votre profil Disney+. Vous ne savez pas comment faire ? Lisez notre tutoriel ci-dessous.

Episode 1 : An Elegant, Exclusive Atmosphere

Episode 2 : Four Geniuses

Episode 3 : Velveeta

Episode 4 : Just Business

Episode 5 : Leeches

Episode 6 : February 31st

Episode 7 : Papier is Paper

Episode 8 : Switzerland

Kumail Nanjiani : Somen "Steve" Banerjee

Murray Bartlett : Nick De Noia

Annaleigh Ashford : Irene

Juliette Lewis : Denise

Quentin Plair : Otis

Andrew Rannells : Bradford Barton

Robin de Jesùs : Ray Colon

Spencer Boldman : Lance McCrae

Nicola Peltz : Dorothy Stratten

Dan Stevens : Paul Snider

