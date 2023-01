Contrôle parental Disney+ : comment l'activer pour accéder à tous les contenus ?

C'est une fonctionnalité encore trop méconnue des Français, le contrôle parental de Disney+ permet d'accéder à beaucoup de contenus destinés aux adultes invisibles sur l'offre de streaming standard. Voici comment l'activer pour profiter au maximum de votre abonnement.

Depuis l'arrivée du catalogue Star sur Disney++, des fonctionnalités de contrôle parental renforcées sont disponibles sur la plateforme de streaming. Cela impacte grandement le catalogue de contenus disponible dans votre profil. Dans le catalogue de Disney+, on trouve des catégories d'âge correspondant aux différents publics visés : 0+, 6+, 12+, 14+, 16+, 18+. En effet, de façon standard, un profil Disney+ permet de regarder des contenus destinés aux spectateurs de 14 ans ou moins. De fait, une bonne partie des contenus Star ne vous sont pas accessibles si vous n'avez jamais effectué de modification sur votre profil ! Il faut donc faire une manipulation précise pour pouvoir débloquer tous les contenus de votre abonnement.

Augmenter ou baisser la limite d'âge d'un profil Disney+

Pour effectuer une modification sur les contenus disponibles sur votre profil, il faut vous rendre sur le listing de profils (en haut à droite sur une page de navigateur, en bas à droite dans l'application mobile) et cliquer sur "Modifier les profils". Sélectionnez ensuite le profil que vous souhaitez gérer. Cliquez ensuite sur "Classification" et sélectionner la catégorie d'âge à laquelle le profil doit pouvoir avoir accès. Un profil adulte 18+ pourra accéder à tous les contenus du catalogue Disney+, dont les séries et films Star les plus violents, sexuels et/ou dérangeants. Bien entendu, un profil enfants sera plutôt classé 0+, 6+, 9+, 12+ selon le choix du ou des parents responsables. Pour les profils enfants, il est possible de mettre en place un code PIN afin d'éviter que les plus jeunes puissent accéder aux contenus jugés trop sensibles.