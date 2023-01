The Last of Us : peut-on regarder la série sans avoir joué aux jeux ?

Lancée ce lundi 16 janvier 2023 sur Prime Video en France, la série The Last of Us est adaptée des jeux vidéo du même nom. Est-il nécessaire d'y avoir joué pour regarder la série ?

La série événement The Last of Us est diffusée en France sur Prime Video en streaming dès ce lundi 16 janvier 2023. La première saison, constituée de neuf épisodes d'environ une heure chacun, est écrite par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann (The Last of Us Part I, The Last of Us Part II). La saison 1 doit adapter l'intégralité du premier jeu sorti en 2013 exclusivement sur Playstation 3 à l'époque avant d'être porté sur PS4 puis sur PS5. Pour bon nombre de téléspectateurs n'ayant pas joué aux jeux, cette série sera sans doute leur premier contact avec l'univers de The Last of Us. Mais alors faut-il avoir joué à The Last of Us avant de regarder la série ? La réponse est non.

S'abonner à Prime Video

Comme toute adaptation, la série The Last of Us s'adresse aussi bien aux fans de l'œuvre originale qu'aux nouveaux publics potentiels. Car il s'agit en effet d'attirer un public plus large encore que les joueurs fans du jeu The Last of Us. De fait, la série de Craig Mazin et Neil Druckmann explicite tout à fait parfaitement son univers et ses enjeux dès l'épisode 1. Les néophytes ne devraient donc pas du tout être perdus. Les connaisseurs, quant à eux, auront le plaisir de déceler les similitudes entre le jeu et la série mais aussi les divergences, car la série The Last of Us de HBO se permet également des libertés par rapport à l'œuvre originale, toujours dans le respect de l'histoire du jeu. En d'autres termes, on profitera de nombreuses références quand on a joué au jeu mais ce n'est pas du tout nécessaire pour bien comprendre l'histoire de la série, fort heureusement.

The Last of Us - en diffusion tous les lundis exclusivement sur Prime Video en France.