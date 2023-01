En place : une saison 2 prévue pour la série de Jean-Pascal Zadi sur Netflix ?

EN PLACE NETFLIX. Les abonnés de Netflix peuvent découvrir "En place" depuis le 20 janvier 2023. Une suite verra-t-elle le jour ?

[Mis à jour le 20 janvier 2023 à 18h04] La série En Place, de Jean-Pascal Zadi et François Uzan, est disponible sur Netflix depuis ce vendredi 20 janvier 2023. Alors que de nombreux rebondissements vont se produire lors de cette campagne présidentielle, les internautes qui ont binge-watché la série peuvent s'interroger sur une possible saison 2. Il est trop tôt pour se prononcer. Il faudra attendre de connaître les audiences du programme sur un mois environ pour savoir si les aventures politiques de Stéphane Blé se poursuivront ou non. Pour l'heure, Netflix n'a pas encore communiqué à ce sujet.

Jean-Pascal Zadi tente de devenir président de la République ! C'est en tout cas le scénario que propose En Place, nouvelle série française de Netflix. L'acteur incarne un éducateur idéaliste qui se retrouve par accident en pleine course à l'élection présidentielle. Au casting de la série En Place, on retrouve donc Jean-Pascal Zadi dans le rôle principal, mais aussi Eric Judor, Benoît Poelvoorde, Marina Foïs, Panayotis Pascot, Fadily Camara, Fary ou encore Pierre-Emmanuel Barré.

Synopsis - Stéphane Blé, un éducateur idéaliste, se retrouve propulsé dans la course présidentielle par accident. La série est disponible sur Netflix à partir du 20 janvier 2023.