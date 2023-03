Daisy Jones and the Six : faut-il voir la série rock de Prime Video ? Critique

"Daisy Jones and the Six" est une nouvelle série sur un groupe de rock fictif à ne pas manquer sur Prime Video. Notre critique.

[Mis à jour le 3 mars 2023 à 9h00] Daisy Jones and the Six est une nouvelle série d'Amazon à découvrir sur la plateforme de streaming Prime Video chaque vendredi, à partir de ce 3 mars 2023. Cette adaptation du roman de Taylor Jenkins Reid sorti en 2019 revient sur l'épopée d'un groupe de rock fictif des années 1970, de sa formation à la gloire en passant par sa dissolution inexpliquée juste après un concert à guichets fermés. Vingt ans plus tard, les membres du groupe délité décident de se confier dans un documentaire sur ce qu'il s'est vraiment déroulé en coulisses. Est-ce que ça vaut le coup d'œil ?

Notre critique de Daisy Jones and the Six : Difficile pour les connaisseurs de ne pas faire le parallèle entre Daisy Jones and the Six et Fleetwood Mac, et tous ceux qui sont intéressés par les coulisses de la scène musicale des années 1970 seront passionnés par ce récit. Mais ne vous y trompez pas : l'effervescence du rock'n'roll des seventies n'est qu'une toile de fond pour aborder avec sensibilité la douleur derrière les paillettes. La série de Prime Video traite autant de création artistique et de musique que d'histoires d'amour impossibles et de mariage, des tourments de l'addiction, de l'enfer de la dépression et de la solitude. Le parcours de résiliences ou d'échecs des musiciens géniaux de Daisy Jones and the Six tient le spectateur en haleine sur dix épisodes superbement rythmés, servis par une bande-originale addictive créée spécialement pour l'occasion.

S'abonner à Prime Video

Pour que Daisy Jones and the Six fonctionne, il fallait une reconstitution des 70s parfaite, une bande-originale efficace, mais, surtout un casting à la hauteur pour faire honneur à ces personnages tourmentés. Les acteurs, qui chantent et jouent des instruments de musique sans doublure, sont absolument convaincants. Mention spéciale à Camilla Morrone (Camilla Dunne), surtout connue pour sa relation avec Leonardo DiCaprio qui réussit ici l'exploit de voler la vedette à Sam Claflin (Billy Dunne) et Riley Keough (Daisy Jones), déchirants en rockeurs hantés par leurs démons. On regrette presque que Daisy Jones and the Six soit un groupe fictif.

Daisy Jones & The Six Neuf à partir de 8,80 € Occasion à partir de 5,28 € Amazon 8,80 € Voir

Rakuten 9,20 € Voir

Fnac 9,20 € Voir

Leclerc 9,20 € Voir Rakuten 9,20 € 5,28 € Voir

Fnac 9,20 € 5,28 € Voir

Amazon 8,80 € 10,98 € Voir

La série Daisy Jones and the Six donne l'apparence d'un documentaire retraçant les débuts et la chute d'un groupe de rock en pleine gloire dans les années 1970. Mais que les abonnés de Prime Video ne s'y trompent pas : le groupe que l'on suit dans la série de la plateforme d'Amazon n'existe pas et a été totalement inventé par l'autrice Taylor Jenkins Reid. Néanmoins, on peut faire des rapprochements avec le véritable groupe britannique Fleetwood Mac, dont la vie tumultueuse en coulisses (et les ruptures amoureuses de ses membres) a donné l'album mythique Rumours. La relation entre Daisy Jones et Billy Dunne dans la série est inspirée en partie par celle de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, membres emblématiques de Fleetwood Mac.

fiche série

Synopsis - En 1977, Daisy Jones et Billy Dunne forment leur groupe de rock (fictif), Daisy Jones and the Six. Rapidement, il passe de l'ombre à la lumière. Mais après un spectacle à guichets fermés à Chicago, ils décident de dissoudre le groupe... Que s'est-il passé ? Des décennies plus tard, les membres du groupe décident enfin de lever le voile sur la fin du groupe de rock.

Daisy Jones and the Six est une mini-série adaptée du roman du même nom écrit par Taylor Jenkins Reid. Elle sera prochainement diffusée sur Prime Video. La plateforme de streaming d'Amazon mettra en effet les premiers épisodes en ligne à partir du 3 mars 2023. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque vendredi, jusqu'au 24 mars inclus.