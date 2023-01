Daisy Jones and the Six : quand sort la série rock sur Prime Video ?

Daisy Jones and the Six est une mini-série adaptée du roman de Taylor Jenkins Reid sur un groupe de rock fictif attendue sur Prime Video. Alors qu'une bande-annonce lève enfin le voile sur cette adaptation, quand voir les premiers épisodes ?

Le mois de mars sera rock'n'roll sur Prime Video. La plateforme de streaming d'Amazon met en ligne à partir du 3 mars 2023 la mini-série Daisy Jones and the Six. Créée par Scott Neustadter et Michael H. Weber, il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de Taylor Jenkins Reid, publié en 2019. Au cours des dix épisodes, diffusés chaque vendredi jusqu'au 24 mars, les abonnés de la plateforme pourront découvrir l'histoire du groupe de rock fictif qui donne son nom à la série.

Au sommet de la gloire, le groupe décide pourtant de se séparer avant un concert, et décide de lever le voile sur les coulisses de ce divorce des années plus tard. Et si Daisy Jones and the Six prend la forme d'un documentaire avec des interviews des membres du groupe, cela reste une histoire totalement fictive. Au casting, les fans pourront reconnaître Riley Keough (petite-fille d'Elvis Presley), Sam Claflin (vu dans Hunger Games), Camila Morrone (Death Wish) ou encore Suki Waterhouse (Love, Rosie).

S'abonner à Prime Video

fiche série

Synopsis - En 1977, Daisy Jones et Billy Dunne forment leur groupe de rock (fictif), Daisy Jones and the Six. Rapidement, il passe de l'ombre à la lumière. Mais après un spectacle à guichets fermés à Chicago, ils décident de dissoudre le groupe... Que s'est-il passé ? Des décennies plus tard, les membres du groupe décident enfin de lever le voile sur la fin du groupe de rock.

Daisy Jones & The Six Neuf à partir de 8,80 € Occasion à partir de 8,70 € Amazon 8,80 € Voir

Cdiscount 9,20 € Voir

Rakuten 9,20 € Voir

Fnac 9,20 € Voir

Leclerc 9,20 € Voir Rakuten 9,20 € 8,70 € Voir

Amazon 8,80 € 10,98 € Voir

Fnac 9,20 € 26,89 € Voir

Voir la bande-annonce de Daisy Jones and the Six

Quelle date de sortie pour la série Daisy Jones and the Six ?

Daisy Jones and the Six est une mini-série adaptée du roman du même nom écrit par Taylor Jenkins Reid. Elle sera prochainement diffusée sur Prime Video. La plateforme de streaming d'Amazon mettra en effet les premiers épisodes en ligne à partir du 3 mars 2023. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque vendredi, jusqu'au 24 mars inclus.