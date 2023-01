Lockwood & co : de quoi parle la nouvelle série fantastique de Netflix ?

"Lockwood & Co." est une série surnaturelle en huit épisodes sortie le 27 janvier 2023 sur Netflix. On vous en dit plus sur ce nouveau programme à binge-watcher.

Lockwood & Co. est une nouvelle série à découvrir sur Netflix à partir de ce vendredi 27 janvier 2023. Il s'agit de l'adaptation d'une série de livre pour adolescents écrite par Jonathan Stroud. Les huit épisodes suivent trois adolescents, Lucy Carlyle, Anthony Lockwood et George Karim qui ont fondé leur entreprise, sans adulte, de chasseurs de fantômes et de créatures surnaturelles.

Au casting de Lockwood & Co., les abonnés de Netflix reconnaîtront Ruby Stokes, qui a brièvement incarné Francesca dans les deux premières saisons de La chronique des Bridgerton. Elle est accompagnée par les jeunes comédiens Cameron Chapman et Ali Hadji-Heshmati. Ben Crompton, qui a joué Edd Tollett dans Game of Thrones, complète la distribution.